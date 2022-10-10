水道月老香水拉線　情侶現身百年活動現場期盼百年好合

▲陳先生表示，在水道粉專看到月老香水訊息，買了一瓶香水放在書桌上，想不到不久後真的覓得良緣，特偕女友前來參加盛會，也希望沾得喜氣和女友能夠百年好合。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南山上花園水道博物館歡度百年館慶，創下單日入園將近9千人佳績，10日還出現了一組相當特別的來賓，來自台北的陳先生帶著女友魏小姐，專程前來水道朝聖。

陳先生表示，2021年在水道粉專看到月老香水訊息，抱著姑且一試的心情，買了一瓶香水，放在書桌上，想不到不久後真的覓得良緣，得知10日是水道啟用百年紀念，特別前來參加盛會，也希望沾得喜氣，和女友能夠百年好合。

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水道博物館去年與古蹟區同步銷售文化局開發的月老系列商品，其中月老香水最受歡迎，復古的包裝加上月老圖案，吸引很多民眾購買作為紀念，還有民眾專程拿到月老面前過爐加持，不知道是誠心動天，或是緣分已至，真的有不少民眾在買了月老商品以後，成功脫單

家住台北的陳先生表示，他從未來過博物館，但因為被水道粉專漂亮照片吸引，因此也常關注粉專動態，因為工作過於忙碌，一直沒有機會認識異性，去年看到粉專介紹月老香水，抱著好玩的心理，託友人來買了一瓶寄回台北，放在書桌上，想不到就開始感覺到跟女性友人接觸的機會變多了

他說，自己因為喜歡電玩，加入了一個200多人的電玩群組，但因工作忙碌，平常都是潛水看訊息，買完香水兩周後，忽然有個聯誼機會，他正好有時間參加，想不到，就在聯誼上認識了現任的女朋友魏小姐；而魏小姐也是因為工作時間有限，沒有參加過類似活動，想不到兩個人就意外爆出火花，進而發展出穩定的交往關係。

事後陳先生曾私訊水道粉專，說出這段神奇的過程，但因為兩人剛開始交往，還是比較低調，今年得知水道在10月舉辦百年館慶，就利用機會南下旅遊，來這個牽起兩人姻緣的好地方朝聖，並且特別在主舞台前面拍照留念。

水道博物館表示，2022年活動主題是水道水百年，在這有意義的時刻，有這麼浪漫的故事加持，也讓大家相當開心，相信月老牽線，一定能讓兩人長長久久，永浴愛河。