　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

水道月老香水拉線　情侶現身百年活動現場期盼百年好合

▲陳先生表示，在水道粉專看到月老香水訊息，買了一瓶香水放在書桌上，想不到不久後真的覓得良緣，特偕女友前來參加盛會，也希望沾得喜氣和女友能夠百年好合。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲陳先生表示，在水道粉專看到月老香水訊息，買了一瓶香水放在書桌上，想不到不久後真的覓得良緣，特偕女友前來參加盛會，也希望沾得喜氣和女友能夠百年好合。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南山上花園水道博物館歡度百年館慶，創下單日入園將近9千人佳績，10日還出現了一組相當特別的來賓，來自台北的陳先生帶著女友魏小姐，專程前來水道朝聖。

陳先生表示，2021年在水道粉專看到月老香水訊息，抱著姑且一試的心情，買了一瓶香水，放在書桌上，想不到不久後真的覓得良緣，得知10日是水道啟用百年紀念，特別前來參加盛會，也希望沾得喜氣，和女友能夠百年好合。

[廣告]請繼續往下閱讀...

水道博物館去年與古蹟區同步銷售文化局開發的月老系列商品，其中月老香水最受歡迎，復古的包裝加上月老圖案，吸引很多民眾購買作為紀念，還有民眾專程拿到月老面前過爐加持，不知道是誠心動天，或是緣分已至，真的有不少民眾在買了月老商品以後，成功脫單

家住台北的陳先生表示，他從未來過博物館，但因為被水道粉專漂亮照片吸引，因此也常關注粉專動態，因為工作過於忙碌，一直沒有機會認識異性，去年看到粉專介紹月老香水，抱著好玩的心理，託友人來買了一瓶寄回台北，放在書桌上，想不到就開始感覺到跟女性友人接觸的機會變多了

他說，自己因為喜歡電玩，加入了一個200多人的電玩群組，但因工作忙碌，平常都是潛水看訊息，買完香水兩周後，忽然有個聯誼機會，他正好有時間參加，想不到，就在聯誼上認識了現任的女朋友魏小姐；而魏小姐也是因為工作時間有限，沒有參加過類似活動，想不到兩個人就意外爆出火花，進而發展出穩定的交往關係。

事後陳先生曾私訊水道粉專，說出這段神奇的過程，但因為兩人剛開始交往，還是比較低調，今年得知水道在10月舉辦百年館慶，就利用機會南下旅遊，來這個牽起兩人姻緣的好地方朝聖，並且特別在主舞台前面拍照留念。

水道博物館表示，2022年活動主題是水道水百年，在這有意義的時刻，有這麼浪漫的故事加持，也讓大家相當開心，相信月老牽線，一定能讓兩人長長久久，永浴愛河。

►爸媽們快囤貨！「日本版幫寶適」特價了

ET快訊
高雄托嬰中心燙傷女嬰！　母痛哭現身：媽媽對不起你
送給「橘色惡魔」最後的禮物！　72小時趕製紀念品曝光
快訊／烏克蘭被炸翻！　多城爆炸影像曝
基輔連環彈襲「至少8死24傷」　澤倫斯基怒控：俄國想毀滅我們
快訊／周興哲求婚成功！首放閃「臉貼臉趙岱新合照」
快訊／周興哲爆求婚成功！準備娶大6歲趙岱新　經紀人回應了
獨／北一女樂儀旗隊獲邀赴美表演！　教育局贊助260萬　

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

陸禁台灣石斑進口「影響3600公噸」　教育部推「班班吃石斑」助銷

本土疫情連升中止！今較上周減少3.9%　莊人祥：連假效應待觀察

「橘色惡魔」明天期中考！國慶表演完衝桃機　網驚呆：也太操

水道月老香水拉線　情侶現身百年活動現場期盼百年好合

橘色惡魔「急飛回日本」考期中考！題目不會要填4字　網笑：太可愛

影／橘色惡魔登主題公園演出　邊吹奏邊整齊踏步超吸睛

獨／北一女樂儀旗隊赴美表演「籌旅費」　北市教育局贊助260萬元

打過1劑疫苗！8歲女童確診3周「紅疹紅眼」　懷疑MIS-C收住加護病房

橘色惡魔「指揮笑容太甜美」　網戀愛了：好可愛！本尊喊1句眾歡呼

快訊／本土+32068！新北市增6162例最多　7縣市病例破千

婦掉5萬元急哭攔警求助　警載她一路追公車找回！

遊客鬧蘭嶼「亮刀還打人」　遭近百本地人暴打討公道

網紅砸600萬買「9個0門號」　當作投資：可能當傳家寶

「橘色惡魔」排練畫面曝！　熱情笑容＋整齊步伐超認真

Lulu發聲「遭指雙面大咖女星」　小S「造成困擾抱歉」還原真相

女兒錄影唬爛：三餐都我做　爸媽表情抽動不敢戳破謊言

爸招手垂耳兔蹦跳入座　天天坐隔壁一起吃飯

白目爸狂搖吊橋　女兒嚇哭摔倒「墜入踏板空隙」

橘色惡魔登主題公園演奏　邊行進邊踏步「超整齊」

小偷闖入！哈士奇抬頭看一眼　下秒睡翻...網笑：懶惰看門犬

陸禁台灣石斑進口「影響3600公噸」　教育部推「班班吃石斑」助銷

本土疫情連升中止！今較上周減少3.9%　莊人祥：連假效應待觀察

「橘色惡魔」明天期中考！國慶表演完衝桃機　網驚呆：也太操

水道月老香水拉線　情侶現身百年活動現場期盼百年好合

橘色惡魔「急飛回日本」考期中考！題目不會要填4字　網笑：太可愛

影／橘色惡魔登主題公園演出　邊吹奏邊整齊踏步超吸睛

獨／北一女樂儀旗隊赴美表演「籌旅費」　北市教育局贊助260萬元

打過1劑疫苗！8歲女童確診3周「紅疹紅眼」　懷疑MIS-C收住加護病房

橘色惡魔「指揮笑容太甜美」　網戀愛了：好可愛！本尊喊1句眾歡呼

快訊／本土+32068！新北市增6162例最多　7縣市病例破千

周興哲6月歐洲求婚趙岱新！　浪漫細節曝光...「1.5克拉鑽戒」套牢女方

連2年「生不如死」！虎年出生人數恐探新低　醫籲善用試管補助

正妹DJ火辣機場照瘋傳！　「彎腰渾圓側乳炸出」網讚：人間胸器

奧萬大不只能賞楓　11月草地野餐音樂會！體驗山林部落文化

金宣虎暖心替工作人員夾菜！貼身紀錄曝光　12月復出開見面會

托嬰中心奶水燙嬰！憂「沒補助」求別上報　母痛哭：媽媽對不起你

蘋果下一代SE機款傳將有「瀏海」　可能搭載6.1吋螢幕配合側向Touch ID

基隆+558！次世代雙價莫德納「這2天」開打　大型接種站隨到隨打

普丁憂政變！佈署「菁英衛隊」鎮守莫斯科　全體俄軍高度戒備

欠租1年房東要他搬家　縱火燒屋害慘鄰居！屏東男重判9年

台中騎士遇阿姨「高速壓車過彎」　姿勢不輸車手！網笑：拓海老媽

生活熱門新聞

2000元振興津貼發放日期確定　鎮民快備齊2物

正妹大胃王大走樣　粉絲嚇傻：她怎麼了

這行業月薪破10萬！過來人：一堆年薪破百

為什麼叫「橘色惡魔」　網看完表演懂了

飯店驚見30隻腳巨型怪蟲！網曝真實身分

「橘色惡魔」有多猛？　律師驚揭「半空中演奏」實力

越晚越冷明探16℃　恐「秋颱台附近迴轉」時間曝

快訊／11：37規模4.4地震　最大震度4級

快訊／清晨連2震！　最大規模4.3、震度4級

蔡英文國慶演說被酸「狂左看右看」　網點名1人超神

他送回收阿婆40公斤廢銅線！聽一句話心寒

10年沒見要借錢　她直罵讓網稱快

周玉蔻國慶滿血回歸！「直播來賓找他」被酸爆

橘色惡魔「指揮笑容太甜美」　網戀愛了

更多熱門

相關新聞

國定古蹟原台南水道雙十歡慶水道水百年

國定古蹟原台南水道雙十歡慶水道水百年

台南山上花園水道博物館為慶祝建啟用百週年，9日舉行盛大的慶祝儀式，除了邀請《無獨有偶》、《布拉瑞揚》、《銀河谷音》等劇團輪番演出外，並透過AR科技，重現當年水道運作模式，讓參加民眾穿越時空，與百年前的技師合影，重現百年風華。

女友花半天挑三色豆　男友秒倒回

女友花半天挑三色豆　男友秒倒回

文化局發行「城市的醫生」中譯本飲水思源

文化局發行「城市的醫生」中譯本飲水思源

台鐵海線通車百年！　白沙屯媽祖首搭蒸汽火車「出巡」

台鐵海線通車百年！　白沙屯媽祖首搭蒸汽火車「出巡」

他不滿女友討房貸　「又沒掛我名」戰翻

他不滿女友討房貸　「又沒掛我名」戰翻

關鍵字：

水道月老香水情侶百年百年好合

讀者迴響

熱門新聞

「台灣7藝人」國慶日霸氣發聲！祝賀文被讚爆

麥當勞「8大品項買1送1」今天限定刮

2000元振興津貼發放日期確定　鎮民快備齊2物

正妹大胃王大走樣　粉絲嚇傻：她怎麼了

遊客大鬧蘭嶼被團滅！登船離開「下一站綠島」

藝人遇國慶日全噤聲？館長1句話酸爆

勞退金一次領還月領？網曝長輩1選擇變很慘

電梯壞了「2房1廳只賣228萬」地點曝光！

宜蘭民宿老闆國3墜落　頭顱破裂亡

公務員夫妻嗆加油員：我錶40萬能買妳的命

快訊／周興哲爆求婚趙岱新成功！經紀人回應了

1F全用變頻家電　「帳單破2萬元」他傻眼

男娶越南妹太急求歡遭拒　怒告婚友社

你來我們就打　德媒報導台灣隱形之盾

佳娜認愛祖雄2個月爆「懷孕了」！小腹隆起照曝光

更多

最夯影音

更多
婦掉5萬元急哭攔警求助　警載她一路追公車找回！

婦掉5萬元急哭攔警求助　警載她一路追公車找回！
遊客鬧蘭嶼「亮刀還打人」　遭近百本地人暴打討公道

遊客鬧蘭嶼「亮刀還打人」　遭近百本地人暴打討公道

網紅砸600萬買「9個0門號」　當作投資：可能當傳家寶

網紅砸600萬買「9個0門號」　當作投資：可能當傳家寶

「橘色惡魔」排練畫面曝！　熱情笑容＋整齊步伐超認真

「橘色惡魔」排練畫面曝！　熱情笑容＋整齊步伐超認真

Lulu發聲「遭指雙面大咖女星」　小S「造成困擾抱歉」還原真相

Lulu發聲「遭指雙面大咖女星」　小S「造成困擾抱歉」還原真相

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面