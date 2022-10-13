台中購物節晶璽最有禮！5大優惠5倍抽

▲晶璽健康事業參加台中購物節，贊助10台Qrun酷跑機，讓民眾有機會消費就將健康帶回家。

圖、文／晶璽提供

台中購物節晶璽最有禮！台中在地的晶璽健康事業今年首度參加台中購物節，即以最盛情的態度贊助10台風格時尚的「Qrun酷跑機」，民眾只要消費就有機會抽到。晶璽健康事業執行長何修榕表示，新冠疫情告訴民眾健康用錢買不到，在走出疫情恢復正常生活時，對健康也不應掉以輕心，因此參與第4屆台中購物節，以贊助10台「酷跑機」的方式，期許大家走出疫情來台中享受消費的歡樂之外，也要保持運動習慣維持身體健康。

何修榕表示，晶璽是台中在地品牌企業，長期研發保健產品、運動器材與推廣健康知識，此次共襄盛舉台中購物節，宛如是「台中健康事業品牌的代表隊」，透過推廣健康概念和產品，一起經營人生得到健康的財富；像是「酷跑機」除造型時尚外，還是3合1多元功能的「變形金剛」，集跑步機、櫃台、座椅功用於一身，除不佔空間外，宅在家也好運動；更特別推薦剛上市正夯的「太空人律動機」，一樣可以在家輕鬆智能操作，放鬆肌肉舒壓。

晶璽在官網及全台各大百貨及直營門市推出「臺中購物節最晶璽！5大驚喜、5倍抽」活動，同時也提供健康諮詢專線，這次台中購物節更大氣提供消費「5（有）大驚喜」，如來店消費即贈來店禮、酷跑機、太空人律動機獨家優惠以及滿額加碼送等活動，消費後可享消費金額「5倍抽」活動，等同於有5倍的中獎機會；外縣市消費者透過電話、網路訂購，同樣可以享有5倍中獎機會及多重優惠。