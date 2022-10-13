　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

台中購物節晶璽最有禮！5大優惠5倍抽

▲▼台中,晶璽健康事業,台中購物節,Qrun酷跑機,太空人律動機,優惠。（圖／業者提供）

▲晶璽健康事業參加台中購物節，贊助10台Qrun酷跑機，讓民眾有機會消費就將健康帶回家。

圖、文／晶璽提供

台中購物節晶璽最有禮！台中在地的晶璽健康事業今年首度參加台中購物節，即以最盛情的態度贊助10台風格時尚的「Qrun酷跑機」，民眾只要消費就有機會抽到。晶璽健康事業執行長何修榕表示，新冠疫情告訴民眾健康用錢買不到，在走出疫情恢復正常生活時，對健康也不應掉以輕心，因此參與第4屆台中購物節，以贊助10台「酷跑機」的方式，期許大家走出疫情來台中享受消費的歡樂之外，也要保持運動習慣維持身體健康。

何修榕表示，晶璽是台中在地品牌企業，長期研發保健產品、運動器材與推廣健康知識，此次共襄盛舉台中購物節，宛如是「台中健康事業品牌的代表隊」，透過推廣健康概念和產品，一起經營人生得到健康的財富；像是「酷跑機」除造型時尚外，還是3合1多元功能的「變形金剛」，集跑步機、櫃台、座椅功用於一身，除不佔空間外，宅在家也好運動；更特別推薦剛上市正夯的「太空人律動機」，一樣可以在家輕鬆智能操作，放鬆肌肉舒壓。

晶璽在官網及全台各大百貨及直營門市推出「臺中購物節最晶璽！5大驚喜、5倍抽」活動，同時也提供健康諮詢專線，這次台中購物節更大氣提供消費「5（有）大驚喜」，如來店消費即贈來店禮、酷跑機、太空人律動機獨家優惠以及滿額加碼送等活動，消費後可享消費金額「5倍抽」活動，等同於有5倍的中獎機會；外縣市消費者透過電話、網路訂購，同樣可以享有5倍中獎機會及多重優惠。

►坐整天臀部也沒壓力！「日本旭川軀幹定位護脊紓壓坐墊」驚爆價990元

ET快訊
新變異株BF.7來了！「免疫逃脫能力」更強　最新症狀一次看
台積電Q3毛利率飆60.4％　每股賺10.83元創新高
快訊／新北市又破萬　全台各縣市確診分佈曝
快訊／解封日！本土+53356　今年本土累積破700萬
下任行政院長？　蘇貞昌看向「他」笑了
有出清「*」別急著搶！神人揭好市多標價秘密　認證1尾數才優惠
快訊／台積電再下探！　台股大跌270點摜破12900
林襄被拍到抽菸！　經紀人道歉：她會努力戒掉
羅志祥無預警宣布「重磅喜訊」！　最新計畫曝光
回家看阿嬤遇劫！25歲騎士遭輾爆頭　肇事駕駛下跪磕頭

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

臺中購物節最晶璽　10台酷跑機送給你

慶國境解封！　超商「美式、拿鐵買2送2」爽喝2天

【廣編】韋禮安演藝高峰的金三角秘訣　代言桂格5X人蔘放膽翻轉世界

台中購物節晶璽最有禮！5大優惠5倍抽

高效減重用對方法很重要！江宏恩曝維持三年好身材秘訣

衝了！頂呱呱連7天「地瓜薯條買1送1」　每日限定6小時搶吃

天涼要喝！超商「咖啡飲品新優惠」快看　卡布奇諾30元、美式第3杯0元

【廣編】首利實業旗下品牌HYPURE　榮獲台灣「奈米光觸媒空氣清淨機」金級標章認證

迎邊境解封！行李箱、旅行用品需求飆升　下訂搶拍韓式證件照

【廣編】劉芒邀你坐上「OSIM沙發小天后」　成為人人稱羨的好命人

「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」

林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

阿伯拍醒路倒醉男喊危險！　摸走2萬塞口袋：都飛走了

吳宗憲：請雙面人講一下..猛虧Lulu　狂譙金鐘分開頒「很愚蠢」全員冷汗

爸泳池邊休息被要求陪玩！　女兒狂潑水...他全身濕妥協

萌弟吃燒烤遇正妹店員　狂喊美女...網：懂生存

妹子喊「過20該穿成熟點」　秒套碎花裙變嬤...網：過熟

慶國境解封！　超商「美式、拿鐵買2送2」爽喝2天

【廣編】韋禮安演藝高峰的金三角秘訣　代言桂格5X人蔘放膽翻轉世界

台中購物節晶璽最有禮！5大優惠5倍抽

高效減重用對方法很重要！江宏恩曝維持三年好身材秘訣

衝了！頂呱呱連7天「地瓜薯條買1送1」　每日限定6小時搶吃

天涼要喝！超商「咖啡飲品新優惠」快看　卡布奇諾30元、美式第3杯0元

【廣編】首利實業旗下品牌HYPURE　榮獲台灣「奈米光觸媒空氣清淨機」金級標章認證

迎邊境解封！行李箱、旅行用品需求飆升　下訂搶拍韓式證件照

【廣編】劉芒邀你坐上「OSIM沙發小天后」　成為人人稱羨的好命人

必勝客全球首家「HOT燒站」5分鐘外帶！獨家開賣冰火菠蘿限時優惠

無法從手機投影電影　外媒曝iOS 16不再支援舊Apple TV

宣稱小學槍擊案是「騙局」　美國陰謀論者瓊斯判賠307億！

避免五一集體休假再上演　台鐵公司化子法增訂「防堵類罷工條款」

17年不間斷！建設公司攜手議員砸400萬...贈萬本書　25校受惠

機場檢疫流程改「下機就領快篩」　王必勝：旅客再多都沒問題

破壞兌幣機偷現金、竊工地電線　基隆竊盜集團3人落網

不管怎樣都有10%人不喜歡你！人際關係1：7：2法則　不必討好所有人

台積電Q3毛利率飆60.4%　每股賺10.83元創新高

快訊／今本土+53356！新北市又破萬　各縣市分佈曝

8歲男童染疫1個月後突發燒、全身紅疹　住院驚見冠狀動脈擴大

上頂樓撞見鴿開趴現場　站「通風球轉圈」嗨翻

消費熱門新聞

超商咖啡飲品新優惠！美式第3杯0元

江宏恩曝維持三年「好身材」秘訣

7-11明起停止免費提供咖啡、鮮食提網

超商「美式、拿鐵買2送2」爽喝2天

頂呱呱「地瓜薯條買1送1」爽吃7天

AI智能助攻！艾力克斯家有牙醫

吃保健品還要等時差？美醫推薦好物在台上架引爆搶購潮

超商限時4天「大杯拿鐵33元喝」

4大超商「開工咖啡優惠」先看！

淘寶人生帳單引出千萬級淘寶買手

賣破十萬條！燃燒卡路里靠「這款」輕鬆月減3吋腰肉

必勝客首家「HOT燒站」5分鐘外帶

麥當勞「8大品項買1送1」今天限定刮

台中購物節晶璽最有禮！5大優惠5倍抽

更多熱門

相關新聞

獨／為這事！準新娘「第一次暴哭」

獨／為這事！準新娘「第一次暴哭」

台中龍井準新娘遭撞案，肇事的阮姓移工昨（12）日在準備庭認罪，還落淚向陳女父親道歉，並說希望交保賺錢賠償。陳女媽媽得知消息後認為，道歉了是不是就變成有教化可能，認為該給的公道還是要給，也說道歉可能是苦肉計。陳母透露，女兒事發至今都保持正能量，但前幾天在復健時，第一次受不了疼痛大哭，她不忍地說：「也好，讓她發洩一下情緒。」

豪宅一哥輸給他！　9塊台中最貴土地買家名單出列

豪宅一哥輸給他！　9塊台中最貴土地買家名單出列

獨／準新娘案移工哭了！首次向家屬道歉

獨／準新娘案移工哭了！首次向家屬道歉

快訊／台中女夜站橋外管線上　警消急救援

快訊／台中女夜站橋外管線上　警消急救援

獨／手機送修沒關鬧鈴　美女闆娘超崩潰

獨／手機送修沒關鬧鈴　美女闆娘超崩潰

關鍵字：

台中晶璽健康事業台中購物節Qrun酷跑機太空人律動機優惠

讀者迴響

熱門新聞

楊繡惠凌晨突對「緋聞男星」飆國罵：看到人就借錢

林叨囝仔Sydney懷孕！升格7寶媽

林襄被拍抽菸形象全毀！　經紀人道歉：會努力戒掉

快訊／彰化水泥泵浦車衝撞2車　騎士遭輾爆頭慘死

這間全聯有5層樓「電梯+手扶梯」！　在地人：打倒隔壁傳統市場

楊繡惠曾暗示「有阿嬤錢被騙光」

研究曝「做愛這體位」男生可消耗211卡

孫生女友爆夜店親人夫…酷炫嚴肅回應！

淡水「超美樓中樓」47坪賣998萬　網傻：是甜點社區

「老公下面壞掉」愛愛3分鐘就結束　人妻：我才26歲

小孩自願退團…《原子》班底IG一片黑

橘色惡魔不想走！台學校1規定卻嚇壞日學生

翹臀妹深蹲「噗一聲」！褲子溼整片教練尷尬

國小女童190公分！親姊身高也超驚人

網友又挖「曾跟Sabrina同台」！LULU嘆：快煩死

更多

最夯影音

更多
「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」

「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」
林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面