獨／準新娘案移工認罪想交保　當庭落淚道歉：叔叔，我沒有故意

▲阮男開庭時向家屬落淚道歉，要返回看守所時轉頭望向親姐姐流下懊悔的眼淚，仍需面對法律責任。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中龍井準新娘遭逃逸移工撞重傷案，昨（12）日下午開準備庭，肇事的阮姓移工對於過失傷害致人重傷、無照等皆認罪，阮說自己當下並不是故意的，並當庭落淚向陳女爸爸致歉說「叔叔，那天沒有故意，我向你道歉」，陳父看向阮男、微微點頭並未多說什麼。檢察官認為阮男嚴重漠視我國法律，應從重量刑，阮男稱，自己是因為害怕才會肇逃，並非不尊重台灣法律，希望能交保出去賺錢賠償，從輕量刑。

準新娘遭撞案12日下午4時20分進行準備庭，陳女家屬由爸爸到場，也透露太太連續2個月都陪女兒住在中山附醫復健，今日開庭也無法到場，一家人對於阮男量刑沒有太多想法，但認為基本的醫療費用等應要賠償。陳母先前表示，整件事其實不只是阮男應負責，包含借車的車主、逃逸移工的雇主以及逃逸移工工頭都應該負起責任，沒有連帶責任很不公平，政府應該重視逃逸移工的嚴重性。

▲陳女媽媽陪著女兒住在醫院復健，開庭由爸爸到場。（圖／記者許權毅攝）



阮男無照駕車致人重傷、肇事逃逸，被依照刑法第284條過失傷害致人重傷起訴。準備庭審判長詢問阮男是否認罪？阮男當庭認罪，「當時並不是故意的，但是我都認罪。」審判長表示，逃離一定是故意，是否指撞對方並非故意？阮男回答是。

▲檢方認為，阮男嚴重漠視我國法律，應從重量刑。（圖／記者許權毅攝）



阮男向審判長表示，自己想調解，並且希望法官給他機會，能夠交保出去，因為經濟能力貧困，出去後會自己賺錢賠償給陳女，也想跟陳女道歉。審判長便當庭讓阮男起身向陳女父親道歉，阮男以中文說，「叔叔，那天我沒有故意，我跟你道歉。」並流下眼淚，不斷拭淚，陳父僅微微點頭，並無回應，並無調解意願。

▲阮男稱，當下是因為害怕才會逃跑，並非故意不尊重台灣法律。（圖／記者許權毅攝）



檢察官認為，阮男為逃逸移工，無照又闖紅燈，讓被害人受到非常嚴重傷勢，且事發當下又沒有幫忙，肇事逃逸，浪費相當多社會資源追查行蹤，嚴重漠視我國法治，建請從重量刑。

▲陳女爸爸前往開庭，對於法官「如何判」沒有太多想法，只希望女兒恢復健康，並賠償醫藥費，負起責任。（圖／ETtoday資料照）

阮男說，並不是故意不尊重台灣法律，是因為慌亂害怕，當下才會逃離，並說自己知道錯了，希望法官給他機會能夠從輕量刑。審判長諭知，將訂於10月26日下午進行宣判，阮男表示不需到場，提供結果給他簽名就好。

▲阮男與車上一行5人在事發時馬上落跑，也未幫助陳女叫救護車。（圖／記者許權毅翻攝）