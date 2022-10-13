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2022雲科盃全國實構築競賽成績揭曉　公東高工學生榮獲佳作

▲[雲科盃]全國實構築競賽，公東高工學生榮獲佳作。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲[雲科盃]全國實構築競賽，公東高工學生榮獲佳作。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

由國立雲林科技大學建築與室內設計系主辦的「2022雲科盃-全國高中職實構築競賽」。公東高工由2年級學生室內空間設計科錢宜妃、許莉翎、家具木工學生游博鈞、張峻嘉、建築科學生呂宇婕組成的設計團隊，在第1階段多達14校30組作品的初賽中脫穎而出入圍前8名進入決賽；第2階段決賽作的品要求現場製作3米立方的實物、剪輯紀錄影片、編排簡報與現場發表解說。公東高工的學生以「樂土．戰爭」為主題的作品，在10月的決賽中受到評審肯定，奪得佳作的佳績。

學生錢宜妃表示：這次競賽經過團隊討論以「樂土．戰爭」為設計主題，配合競賽規範，將參賽作品功能設定為城市中途站，融入戰爭的時事議題，闡述人民生活在同一個時空卻身處於和樂與動盪的不同環境中；以一牆之隔、窄小對應寬闊、牢固對應簍空、接納與援助等元素，向使用者傳達難民對樂土的嚮往。

學生許莉翎表示：實構築競賽是一個結合建築、木工與設計的競賽，在學校全力支持、老師認真的指導及競賽團隊同學間專業知識的交流與共同努力配合下，學習到類似業界的作業模式真的獲益良多，獲得佳作的榮譽更是對學校教學績效的最佳回饋。

本次參賽指導教師劉柏儒老師表示，5位學生不僅是第1次參加競賽，更是首次接觸這種大型實物設計與施作的比賽。在設計初期發想時，為了激盪學生的創意，由學生們自行規畫設計理念與方向、設計草圖發想、結構與施作方法的設定、作品介紹文案等，討論過程老師僅從旁協助、提供方向；所以此次競賽完成的實品與成績，是學習經驗及觀念交流的具體呈現也是對學生最大的鼓勵。

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