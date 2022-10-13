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這間全聯有5層樓「電梯+手扶梯」！　在地人：打倒隔壁傳統市場

▲▼ 。（圖／翻攝自FB我愛全聯-好物老實説）

▲規模超大，就像是百貨公司。（圖／翻攝自FB我愛全聯-好物老實説）

記者施怡妏／綜合報導

本土超市龍頭全聯福利中心，商品應有盡有，深受婆媽以及小家庭的喜愛，不過我們印象中的全聯大多是小規模，就有網友表示，台東市有間全聯超氣派，共有5層樓，不僅有電梯還有手扶梯，3樓以上是無印良品，規模大到像百貨公司，貼文曝光，釣出在地人留言「打倒隔壁傳統市場了」。

原PO在臉書「我愛全聯-好物老實說」發文，日前到台東市發現有間全聯超氣派，就在正氣路夜市旁邊，共有5層樓獨立一棟，看起來就像是百貨公司，不僅有電梯還有手扶梯，1、2樓是全聯，3到5樓則是無印良品，「很好逛呢，逛完夜市去裡頭吹吹冷氣，剛好買買餅乾跟泡麵回飯店享受」。

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貼文曝光，不少去過的網友紛紛大讚，「住旁邊鐵花村的飯店時，還特地帶小孩進去逛，超像百貨公司的，地下室也有自己的停車場」、「9月有順道去逛，真的好大好大」、「上次去還只是全聯，變成全聯+無印了喔」、「這間全聯超大逛起來很舒適，大到我以為是家樂福」、「冷氣超涼的，在台灣其他縣市，還真沒看過這麼大間又漂亮的全聯」。

其他網友驚呼，「台東全聯比台東家樂福大」、「想要嘉義也有一家這種店」、「台南也有一家全聯有無印，在永華路上」、「勾起人去逛的慾望」、「真壯觀，看來好像開百貨公司的感覺」。貼文也釣出在地人留言，「開在早市+夜市旁的全聯！打倒隔壁傳統市場了」。

▲▼搶攻台東婆婆媽媽！全聯斥資2.8億打造「台東中山店」開幕，堪稱東台灣最大、最好逛的全聯旗艦店。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯「台東中山店」堪稱東台灣最大、最好逛的旗艦店。（圖／記者林育綾攝）

據了解，該門市為「台東中山店」，斥資超過5億打造，總坪數超過680坪，其中超市面積占地385坪，今年初新開幕。而台東現有9家全聯，原本台東中山店只販售乾貨，移點改建後，由無印良品設計部門規劃風格，以簡約的白色系定調整棟建築立面，室內明亮的空間感凸顯商品、魚肉蔬果、小農專區的特色。

台東中山店1～2樓為全聯賣場，1樓主打生鮮、烘焙熟食、冷凍品，還有We Sweet甜點、OFF COFFEE 等；2樓則販售、休閒食品、五金鍋具等，賣場同時規劃「咖啡休憩座位區」，是屬於台東地區商品最齊全的全聯門市。而3～5樓承租無印良品，地下則有2層室內停車場，提供近54個停車位。

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