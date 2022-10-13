1例核酸檢測異常！江蘇沛縣下令封城　103萬人靜態管理3天

▲大陸各地防控政策更為嚴格。（示意圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

中共20大即將舉行，大陸各地防控政策更為嚴格，江蘇省沛縣因出現1例核酸檢測異常，立刻宣布全縣封城，施行靜態管理3天。沛縣是江蘇省徐州市下轄縣，去年末全縣常住人口約103萬人。

據《澎湃新聞》報導，江蘇沛縣冠病疫情防控指揮部13日清晨通告，12日晚在重點人群核酸檢測篩查中發現1例異常結果，為落實「外防輸入、內防反彈」、「動態清零」總方針，決定於今日上午9時起，全縣實行為期3天的靜態管理。

通告稱，靜態管理期間嚴格控制人員流動，所有人員非必要不外出，並嚴格禁止包括家庭聚會聚餐在內的聚集性活動；除商超、藥店、醫院等生活必需場所，其餘公共場所、門店暫停營業，公共交通和出租車暫停運營；學校及校外培訓機構暫停線下教學，養老院、福利院等機構實行封閉式管理。同時，靜態管理期間也將持續開展每日核酸檢測，檢測後第一時間返回居家。

資料顯示，沛縣是江蘇省徐州市下轄縣，處於江蘇、山東兩省交界地，去年末全縣常住人口約103萬人。

大陸國家衛生健康委13日通報，過去一天新增322例本土確診病例，及1154例本土無症狀感染病例，其中江蘇省分別新增5例確診和25例無症狀感染者。