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大陸 大陸焦點 特派現場

1例確診近百萬人封城　河北三河突宣布「居民一律不得外出」

▲▼ 大陸疫情,河北疫情,三河市疫情。（圖／視覺中國）

▲河北三河市排隊做PCR檢測的市民。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

北京本土新冠疫情仍在擴散，12日新增16例個案，如今出現外溢，臨近的河北三河市今（13）日起封城4天，全市實行靜默管理，居民一律不得外出，並連續進行4輪全員核酸（PCR）檢測。

據三河市通報，13日凌晨1名北京協查密接人員核酸檢測復核陽性，另有多名北京涉疫場所暴露人員在三河市有行動軌跡，存在疫情傳播風險，因此決定於13日6時起，對全域開展為期4天的靜默管理，並連續進行4輪全員核酸檢測。

具體規定共有五條，一是保持區域相對靜止，對出入市域的道路、汽車站等實行交通管制，所有客運班線、計程車、公車等暫停運營等。

二是做到非必要不流動，全市實行靜默管理，各村街、居民小區只保留1個出入口，由專人實行24小時值班值守，居民除特殊情況外一律不得外出。三是暫停有關經營活動，除維護社會基本運行和核心功能的單位外，其他經營場所一律暫停開放或經營。

四是靜默期間，全市每日進行全員核酸檢測，所有居民要嚴格配合，堅決做到不漏一戶、不漏一人。五是嚴懲違法違規行為，對拒不配合、擾亂秩序、造謠生事以及瞞報、謊報、偽造資料的人員，公安機關將依法追究相關責任。

對於三河市此次的臨時封城，不少市民PO文表達不滿，「現在封城肆無忌憚了，隨隨便便就可以封幾天」、「有一例就要封城 」、「好精準的防疫 」、「燕郊真的沒完了是吧……挨著北京真的是倒大霉」、「動不動就靜默，誰給發工資？」。

據悉，三河市是大陸河北省的一個縣級市，由廊坊市代管，位於北京市和天津市之間，與北京僅一河之隔，是大陸佔地面積最大、行政級別最高的縣級飛地，西距天安門30公里。據大陸第七次全國人口普查公報，三河市擁有96.5萬名常住人口，人口比重最大的三個鎮區街道分別為燕郊高新區、燕郊鎮和泃陽西街道。

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