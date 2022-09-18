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四川成都19日起解封　但要求市民「每周至少核酸檢測一次」

▲▼四川廣安疫情升溫！緊急實施交通管控「48小時改建方艙醫院」。（圖／CFP）

▲四川疫情持續降溫。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

四川省疫情持續降溫，封城將近3周的成都市18日下午宣布，全市19日起有序恢復生產生活秩序。不過，成都市官方也強調，會常態化開展核酸檢測，市民每周至少要做一次核酸檢測。

成都市官方表示，在全市上下共同努力下，疫情得到有效控制，防控形勢穩定向好。為鞏固來之不易的疫情防控成果，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，市疫情防控指揮部就自9月19日零時起全市有序恢復生產生活秩序。

成都市官方提到，全市黨政機關、企事業單位、生產經營單位等恢復正常工作秩序和生產經營；公交、地鐵等公共交通全面恢復運行，各類車輛正常通行。

▲▼四川廣安疫情升溫！緊急實施交通管控「48小時改建方艙醫院」。（圖／CFP）

不過，成都市官方也強調，將常態化開展核酸檢測，市民每周至少完成1次核酸檢測，全市恢復願檢盡檢便民核酸採樣點，為市民提供免費混檢服務。

成都市官方還說，進入公共場所和小區（院落），乘坐公共交通工具，須查驗72小時內核酸陰性證明。重點行業、重點人群按照規定嚴格落實核酸檢測要求。對未按規定參加核酸檢測人員實施「賦碼管理」。

另外，成都市官方也要求，離開四川須持48小時內核酸陰性證明，並提倡國慶期間市民就地過節，減少跨地市出行，「外來人員嚴格落實『入川即檢』要求。」

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