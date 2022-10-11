1例確診50萬人靜默！山西祭出超嚴防疫　永濟沒疫情也封城

▲大陸多地疫情蔓延。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

中共二十大進入倒計時，大陸多地繃緊神經加緊防疫，山西已有多地封城，其中常住人口近50萬的孝義市今（11）日因發現1例初篩陽性病例，決定靜默3天。另外，山西永濟市在當地沒有疫情的情況下，全市實行靜默管理，對外縣域通道全部「熔斷」。

山西多地祭出嚴格防疫手段，目前已有多地封城。常住人口超過40萬的汾陽市9日因發現1人初篩陽性，決定自10日零時起，對全市實施臨時靜默管理。孝義市則因今日發現1例初篩陽性病例，決定自今日5時至14日5時對全市實施臨時靜默管理。

▲山西永濟市靜默 。（圖／翻攝自微博）

另外，永濟市日前發佈實行「臨時性全域靜默管理」緊急通告，指「十一」國慶期間，全市疫情防控形勢平穩可控，社會安定有序，沒有發生疫情。

經指揮部研究決定，7日20時起至9日24時，全市實行靜默管理，全市實行交通管控，對外縣域通道全部「熔斷」，連續開展3天3輪區域核酸檢測，全體居民居家不外出，區域內除保供超市、醫療機構等場所外，其餘經營性場所一律暫停線下營業。

消息傳出後，不少網友批評，「目的到底是什麼？？？？」、「中醫『治未病』的精髓」、「沒有困難我們就自己製造困難」。不夠也有人表示認同，「周邊縣市都陽了，無可厚非吧」、「難道不懂防患於未然嗎」。

臨近的陝西亦爆發疫情，據當地衛健委通報，10日0—24時，全省新增報告新冠肺炎病毒感染者24例。本土確診病例佔9例，分別是西安4例、渭南3例、安康1例、漢中1例；本土無症狀感染者有15例，分別是西安7例、渭南3例、寶雞3例、延安2例。

西安多地教育局今日凌晨發佈最新停課通知，自即日起，西安市多所學校非中學畢業年級暫停線下教學。有網友上傳多張圖片表示，「一大早很多家長接到通知說學校停課」。此外，陝西省圖書館、秦始皇帝陵博物院、陝西歷史博物館、陝西考古博物館等公共場所也宣佈臨時關閉。