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爸媽被隔離！12歲妹被52歲村官盯上　「中秋節遭性侵」浴血逃回家

▲▼12歲女孩被性侵。（圖／翻攝自陸火Media）

▲網曝對話紀錄。（圖／翻攝自陸火Media）

記者鄭思楠／綜合報導

江西鷹潭市貴溪市爆發疫情，從8月10日起封城。9月13日，江西鷹潭貴溪市天祿鎮流橋村一名12歲的女童，遭該村黨支部書記劉亮宗性侵。網傳的當地居民相關對話截圖顯示，居民稱，被劉亮宗性侵的12歲女童「回家後一身血」，經家人詢問後得知被性侵。

據《陸火Media》報導，其父母正在方艙隔離，獲知消息後，「要衝出方艙，被公安攔住了。」

公開資料顯示，劉亮宗系貴溪流橋力富建築勞務有限公司法定代表人，而該公司的實際控制人，是天祿鎮流橋村集體經濟股份合作社，由流橋村集體經濟股份合作社100%控股。

《陸火Media》撥打流橋村集體經濟股份合作社的工商登記電話，詢問對方「是否劉亮宗」，接電話的男子顯得非常生氣，「你才是劉亮宗！我跟那個強姦犯有什麼關係？」

▲▼12歲女孩被性侵。（圖／翻攝自陸火Media）

▲劉亮宗系貴溪流橋力富建築勞務有限公司法定代表人。（圖／翻攝自陸火Media）

該男子稱，他是流橋村原主任，目前已經退休了，「劉亮宗已經被抓起來了，他性侵少女！」該男子透露，劉亮宗性侵幼女，是在中秋節（9月10日）當天中午，「那個人成了人渣！我氣都氣死了！要求法律嚴懲！」

該男子還透露，劉亮宗生於1970年，今年52歲，案發當晚，警方將劉亮宗抓走了。案發時，被性侵的女童父母確實正在方艙隔離，「現在已經回家裡了。」

9月13日，貴溪市婦聯一名工作人員表示，目前婦聯已經掌握相關情況，公安部門已經介入，被侵犯的女童目前在醫院。該工作人員說，涉案村支書劉亮宗目前已經被羈押。

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方艙性侵江西貴溪村支書劉亮宗

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