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大陸 大陸焦點 特派現場

海口突下令「全市靜態管理」！ 人員不得外出、公共交通停運

▲▼海南三亞疫情。（圖／CFP）

▲海南三亞疫情。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

海南省再度爆發疫情，海口市今天（6日）凌晨突然通報，為有效排除風險隱患，儘快阻斷疫情蔓延，自10月6日7時至22時，全市實行臨時性全域靜態管理，全員非不要不得外出，公共交通全部暫停營運。

據《央視新聞》報導，海口市新冠疫情防控工作指揮部發佈公告，公告指出，嚴格人員流動管理。全體市民要嚴格遵守靜態管理規定，所有鄉鎮（辦事處）、村（社區）、社區實施封閉管理，原則只保留1個出入口。全體市民非必要一律不外出。

公告要求，重點單位嚴格管理。全市各級機關、事業單位除承擔防疫任務的工作人員外，均就地轉為社區志願者，向居住地所在社區報到，全面參與社區防疫工作和社區服務。所有企業一律居家辦公。除農貿市場、超市、藥店、醫院、餐飲類企業（只提供快遞外賣服務）等生活必需場所，在嚴格落實疫情防控措施前提下繼續營業，其他公共場所、門店暫停開放營業。

公告提到，實施交通管控。公車、計程車、網約車暫停營運，保障城市基本運行和疫情防控相關的車輛憑證通行。

公告還指出，嚴格落實個人責任。全體市民按規定時間參加核酸檢測，出戶核酸檢測前要正確佩戴口罩，排隊時保持1米以上間距，核酸檢測後第一時間返回居家，不聚集、不流動。

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