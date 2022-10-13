深夜2度驚醒「前後失守」遭性侵　他求喊「不要」仍被無情催殘

▲高雄一陳姓男子深夜到心儀的同姓友人家聊天，見對方吃安眠藥昏睡，竟趁機對他性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一陳姓髮型設計師對同性友人小偉(化名)有好感，凌晨收到小偉傳訊說自己吃安眠藥要睡了，遂藉故要看小偉睡覺，到他住處聊天，並趁他昏睡時強制對他口交、性侵得逞，小偉事後出現創傷後遺症，報警處理。案經上訴到高雄高分院，陳男以25萬6千元和小偉達成調解，法官依犯乘機性交罪，處陳男2年徒刑，緩刑5年，全案還可上訴。

判決書指出，陳男對同性友人小偉有好感，2人經常以LINE聊天，2020年5月8日凌晨小偉傳訊給陳男「我吃藥了」，陳男便藉口要看他睡覺，趕到小偉住處。2人在床上聊了一陣，陳男見小偉打算睡覺，竟趁他藥效發作昏睡無力抵抗時，對他口交、用下體磨蹭他後門性侵得逞，過程中小偉2度驚醒，拜託陳男停止又昏睡過去，事後小偉報警處理。

全案審理時陳男否認犯行，不過法官查看相關證據，小偉隔日質問陳男此事時，陳男道歉「我沒辦法控制自己，對不起啦」，和陳男所謂「你情我願」不符，且小偉事後已出現「創傷後壓力症候群」，法官認為陳男犯行屬實，依犯乘機性交罪，處3年10月徒刑。

陳男全案上訴到二審時，法官審酌他坦承犯行，並以25萬6千元和小偉達成調解，依犯乘機性交罪，處2年徒刑，緩刑5年。