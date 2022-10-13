蔣萬安、黃珊珊將合體吳子嘉　她嘆「毀三觀」：律師跟造謠者站一起？

▲蔣萬安、黃珊珊都即將出席吳子嘉節目。（圖／翻攝林楚茵臉書）



記者杜冠霖／台北報導

《美麗島電子報》董事長吳子嘉日前指稱，民進黨新竹市長參選人沈慧虹向台北市長柯文哲求官，遭沈慧虹於10月3日提告誹謗，新竹地檢6日就發出傳票。立委蔣萬安質疑檢調效率過快、是國家機器運作，對此，立委林楚茵13日表示，吳子嘉抹黑沈慧虹已經罪證確鑿，有律師身份的蔣萬安卻選擇和造謠者站在一起，更進一步詆毀被害人，完全顛覆了自己三觀。

吳子嘉1日在其網路節目《董事長開講》當中指出，由於前新竹市長林智堅即將離開新竹，沈慧虹必須為自己謀求下一份工作，因此赴北市府向柯文哲「求官」，並以提供綠營情資要求12職等的參事缺。吳子嘉還強調，此事他已查證過，不怕刑事追訴，開嗆「沈慧虹來告我啊！」

針對吳子嘉爆料，沈慧虹隨即提告誹謗，而柯文哲4日上午也改口，稱自己確實有問過沈慧虹，也向沈表示，「我們這邊有缺，你可以來啊！」

對於該案，新竹地檢3天時間就發出傳票。蔣萬安質疑，平常檢調速度有這麼快嗎？更批評司法檢調已成執政者的鷹犬，當成打擊異己的工具。對此，林楚茵指出，吳子嘉抹黑沈慧虹已經罪證確鑿，有律師身分的蔣萬安，之前高舉道德的大旗批評別人抹黑，現在選擇和抹黑造謠的人站在一起，更進一步詆毀被害人，完全顛覆了自己三觀。

林楚茵貼出一張照片，照片中蔣萬安、黃珊珊都要出席吳子嘉舉辦的節目見面會，對此，林楚茵表示，仔細一看才發現原來箇中藏有隱情，「蔣萬安將到這個造謠的節目合體加害人，是要幫造謠的言論背書，還是不演了直接挺抹黑？」

林楚茵指出，同樣是律師出身的黃珊珊，不顧自家柯文哲都已經聲明吳子嘉的言論是在抹黑，也是一樣要上加害者的節目幫忙讚聲，可以說是對於吳子嘉「護虹安有功」的感謝身體力行、毫不避諱。

林楚茵批評，蔣萬安、黃珊珊不惜蒙蔽律師實現公平正義的良知，只為了挺高虹安、幫吳子嘉脫罪， 真的是「全黨救別人，忘記林耕仁」，坐實藍白合的利益交換。

對於該案，法務部長蔡清祥11日在立法院備詢前受訪表示，這是一個司法的案子，由新竹地檢署偵辦，應尊重檢察官的專業判斷。