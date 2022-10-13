陳時中嘆第一線指揮官心酸壓力大　「黃珊珊也碰到很多抉擇」

▲陳時中今天上午前往中正萬華選區站路口。（圖／記者許靖騏攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

擺脫疫情陰霾，台灣入境「0+7」政策今上路，曾任衛福部長的民進黨台北市長參選人陳時中13日受訪有感而發說，防疫期間有很多心酸，面對許多困難和抉擇，有參與者都會覺得心理壓力很大，無黨籍台北市長參選人黃珊珊和自己都擔任第一線指揮官，「想起疫情之間的種種，心中還是不免有一些心酸吧！」

陳時中今天上午前往中正萬華選區站路口，向上班車流及人潮揮手致意，同時宣傳「18歲公民權」公民複決，不少民眾豎起大拇指表達支持，或停下腳步聆聽街講內容。

媒體聯訪時關注，昨天晚間陳時中與黃珊珊同時開直播，人氣差蠻多的，黃在講到萬華疫情時一度哭了。對此，陳時中說，防疫期間都有很多心酸，大家的努力有很多困難、抉擇，相信有參與的人講到在防疫期間各樣的情境，都會覺得心理壓力很大，「黃副市長她也在第一線當指揮官，當然也會碰到很多需要抉擇的事情，那我在中央當指揮官，我碰到需要抉擇的事情又更多」。

陳時中坦言，往往為了避免更大的傷害，做了一些決定，讓市民有所限制、損害，他都覺得心裡過意不去，不過為了要控制疫情，好在大家都願意做全民防疫，「相信只要有站在第一線處理相關事情，想起疫情之間的種種，心中還是不免有一些心酸吧！不過我相信還有一些值得高興的事情。」

陳時中談及，疫情持續了兩年多，其實大家也都很悶，開放國門免隔離，大家心情都會相對輕鬆愉快，也希望讓疫情早日消散，大家恢復正常生活，所以昨天晚上開直播，真的有很多感觸，跟大家也互動的很好，不過還是有點緊張，因為很久沒有直接開直播了，「等到越來越習慣，再多開幾次吧！」

此外，媒體也關注，黃珊珊計畫參訪星宇航空，而陳時中先前也曾拜訪該公司，是否有搶票意味？陳時中說，大家爭取選票都是難免的，都是正常的競爭。