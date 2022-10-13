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再為大巨蛋槓柯文哲！　花敬群曝審查過程：北市府還在包庇護航

▲▼遠雄大巨蛋空拍照。（圖／記者湯興漢攝）

▲遠雄大巨蛋。（資料照／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

內政部通過大巨蛋排煙測試審查，預計明年6月可完工。對於台北市長柯文哲日前批內政部卡大巨蛋審查一年多，內政部次長花敬群13日受訪時解釋審查過程，一直到8月底小組會議各單位才派代表，顯示北市府對審查的關懷不足，還在包庇護航，而沒有站在地方主管機關的角度監督公共安全，一切的事實都很清楚。

大巨蛋原訂今年6月取得使用執照、10月試營運，但因內政部的防火性能審查尚未通過，因此今年開幕確定跳票。但台北市體育局長李再立11日透露，大巨蛋可望於明年6月試營運、9月正式營運；花敬群也於深夜發文指出，排煙檢測是遠雄公司遲遲不願依據國家標準提報，柯市府又屢屢包庇，遲至上個月才肯配合，今天才能審查通過。

關於花敬群稱北市府在排煙檢測未按照國家標準，北市府發言人陳智菡昨批評，內政部委員會在消防、避難層部分，超過國家標準的檢驗規格，原本國家標準中沒有規範能見度，但委員會要求能見度要10公尺以上；排煙測試部分，從2005年後就沒在建物中燒汽油引燃測試，避免耗損建物內物品，進而改用燒酒精替代，但委員會卻仍希望燒汽油，造成審查計畫過程一拖再拖。

針對大巨蛋審查，徐國勇13日在內政委員會前受訪解釋，現在並不是審查通過，是審查同意測試方法，這要先釐清。

花敬群表示，燃煙測試的部分，消防署一共五次審查，在7月的第三次審查會之前，遠雄公司派來的代表，包含本部、測試團隊、模擬測試團隊，三組人員在委員詢答時，一直無法取得一致答案，委員會也要求遠雄下次應該派有決策層級的人。

對於審查過程，花敬群指出，在這三次會議中，都要求台北市府建管處、都發局、消防局派員了解，因為需要接手後續燃煙測試審查，但北市府只有消防局派一名技正，都發局、建管處完全沒有派員參加，在7月21日前，實質上遠雄公司對燃煙測試的決策、台北市政府對於審查的關懷都遠遠不足。

花敬群解釋，8月底小組會議各單位才派代表來，遠雄也派出有決策能力的副總經理，此時才對燃煙測試執行取得共識，小組通過後才在9月底大會同意遠雄公司提的測試方法，後續北市府會接手處理針對消防設備、燃煙測試等處理，要等這一切完成後，消防避難的審查工作才會告一段落。

對於北市府批評卡大巨蛋審查，花敬群指出，自己不做口水戰，實際過程已經說明，北市府昨天的發言也沒有說到核心、甚至說錯，例如他們說要燃燒汽油而非酒精，這是單一委員的內部提案，但最後決議就是燃燒酒精，最後北市府還在包庇護航，而沒有站在地方主管機關的角度監督公共安全，一切的事實都很清楚，事情都可以攤出來講清楚。

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