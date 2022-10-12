直播尬人氣？陳時中1600人在線觀看VS.黃珊珊逾500人

▲陳時中今晚首度開個人直播跟支持者互動。（圖／翻攝自Facebook／陳時中）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中12日晚間9點首度透過Facebook開個人直播，親自答覆網友提問，半小時內最多有近1600名網友同時在線觀看；值得注意的是，無黨籍台北市長參選人黃珊珊晚間也與民眾黨市議員參選人陳宥丞與吳怡萱開直播，探討新創領域話題，一度同時直播「尬場」，而黃當時在Facebook的觀看次數約在141人左右，在YouTube平台直播則有超過360人。

陳時中今天晚間透過直播表示，今天帶著高興和感傷的心情，高興是因為再過幾個小時邊境就要開放了，準備迎來更多國際友人到台灣來，感傷則是因為在選舉期間，很多防疫的事情被拿出來做討論，有些討論是正向的，但有些討論讓人覺得有惡意的攻擊，「疫情終會過去，大家終究要過正常的日子」，今晚開直播讓人回想起過去主持疫情記者會的情形。

黃珊珊晚間在直播過程中，有網友留言關心她選舉很辛苦，要找時間多多休息，一定要堅持下去，黃聞言說，她會努力迎接勝利，不忘提醒支持者上網預購她的第二本新書《城市・程式：打造幸福台北市》，未來還會舉辦新書發表會、見面會，「大家把10月份留給黃珊珊，11月份全部都是黃珊珊的！」她也說，最近的民調還不錯，代表民眾已經在觀察誰適任台北市長，很多人用自己的方式幫她拉票，期盼讓認真的人被看到。

▲黃珊珊推出「台北有靠珊」直播節目，已經進行到第五集。（圖／翻攝自YouTube／黃珊珊）