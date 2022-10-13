　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

許淑華化身外送員！南投戲院推觀影前政見廣告「外送」青年需求

▲許淑華與青創團隊合作推出南投戲院觀影前政見短片。（圖／許淑華競選總部提供，下同）

▲許淑華與青創團隊合作推出南投戲院觀影前政見短片。（圖／許淑華競選總部提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

時下年輕人生活中已不能缺少外送服務，南投縣長參選人許淑華因此特別與青創團隊合作，於南投戲院推出觀影前政見廣告，包括青年事務窗口、親善動物育樂園區、青農基金、噗噗共乘等4支主題短片，以詼諧的方式，象徵把年輕人想要的政見「外送」到他們手中。

影片中提到，許淑華為服務偏鄉交通不便，致力推動噗噗共乘計畫，縮短鄉親返家路程，共乘預約制減少等待時間，提升就醫、就學交通便利性，培訓駕駛服務工作，創造在地就業機會；此外，許淑華針人口老化及外流，導致經濟命脈之一的農業發展緩慢，鼓勵青農返鄉、推動科技智慧化管理、加強農產行銷網絡的多元發展以及食品安全管理機制，未來將設置常設型「南投好物專賣區」。

▲許淑華與青創團隊合作推出南投戲院觀影前政見短片。（圖／許淑華競選總部提供）

許淑華在片中也承諾設立青年基金及青年事務窗口，整合青年留鄉相關計畫資源，處理青年創業、就學、青年住宅、社會參與等不同面向問題，協助更多青年在南投生根發展。

許淑華競選總部指出，南投市百年老店南投戲院因疫情因素，加上影音串流服務平台大興，上電影院的觀眾人數不如以往，第三代業者蔡杰峰接手經營後，注入創新思維，用改變、創新突破經營困境，成功轉型老戲院；許淑華同樣有著「創新南投」的概念，認為南投是傳統大於現代的城市，要以變化與創新突破先天困境，銜接各世代生活模式，融合成老、中、青均適合居住與創業的永續南投。

►坐整天臀部也沒壓力！「日本旭川軀幹定位護脊紓壓坐墊」驚爆價990元

ET快訊
蔡壁如碩士學位遭撤　德明科大：9處涉抄襲
台積電跌破400！Joeman算命被勸「趕快賣」　5個月前預
快訊／蔡壁如論文違反學術倫理　碩士學位遭撤銷
爆料「靠假照片拿登頂證明」　登山正妹曝漏洞：不方便說是誰了
高雄「酒駕累犯」創新高　一口氣公布「15人高清照」
台積電7奈米產能利用率下滑　魏哲家：高雄廠計畫會有調整
高鐵台中站爆200萬搶案！　1人當場被捕
快訊／不妙！悍將5主力確診　淘汰邊緣戰力重挫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

又為大巨蛋槓上！柯文哲：花敬群很糟糕　「當官後整個人扭曲」

高端爭議炸鍋！　陳時中：我已經離開衛福部了

李遠哲遭批「親共人士」　蘇煥智嗆民進黨：停止人格抹殺

台積電恐變美國護國神山？　柯文哲：匹夫無罪，懷璧其罪

快訊／蔡壁如論文違反學術倫理　德明科大撤銷碩士學位

前環保副署長打臉李遠哲：蔡英文願接受不同學者意見

被批「雙標」令人心寒　柯文哲：立委用題目逼蘇建榮

特定人士訪台造成台海緊張？　外交部：侵略者才該受譴責

陳時中像紅酒？柯文哲：符合「高深莫測」　價錢合不合理無人知

蔣萬安合體韓國瑜能加分？　柯文哲：差不多！總不能要韓在家打坐

「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」

林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

阿伯拍醒路倒醉男喊危險！　摸走2萬塞口袋：都飛走了

吳宗憲：請雙面人講一下..猛虧Lulu　狂譙金鐘分開頒「很愚蠢」全員冷汗

萌弟吃燒烤遇正妹店員　狂喊美女...網：懂生存

爸泳池邊休息被要求陪玩！　女兒狂潑水...他全身濕妥協

妹子喊「過20該穿成熟點」　秒套碎花裙變嬤...網：過熟

又為大巨蛋槓上！柯文哲：花敬群很糟糕　「當官後整個人扭曲」

高端爭議炸鍋！　陳時中：我已經離開衛福部了

李遠哲遭批「親共人士」　蘇煥智嗆民進黨：停止人格抹殺

台積電恐變美國護國神山？　柯文哲：匹夫無罪，懷璧其罪

快訊／蔡壁如論文違反學術倫理　德明科大撤銷碩士學位

前環保副署長打臉李遠哲：蔡英文願接受不同學者意見

被批「雙標」令人心寒　柯文哲：立委用題目逼蘇建榮

特定人士訪台造成台海緊張？　外交部：侵略者才該受譴責

陳時中像紅酒？柯文哲：符合「高深莫測」　價錢合不合理無人知

蔣萬安合體韓國瑜能加分？　柯文哲：差不多！總不能要韓在家打坐

開國門首日！旅客變多了　國光客運桃園機場路線「明起二度增班」

北漂打拚16年「月薪漲60倍」！她存到178萬回農村：我夢想的生活

又為大巨蛋槓上！柯文哲：花敬群很糟糕　「當官後整個人扭曲」

嘻哈歌手嗨跳觀眾席「沒人肯接」！　墜地壓碎女大生手機

先探／Apple神救援鴻海暴衝

U23／曾頌恩扛4番　林威助捎來祝福不忘問：他守哪裡

高端爭議炸鍋！　陳時中：我已經離開衛福部了

運動後乾嘔想吐...醫：可能是4原因造成　太餓、太飽都易反胃

交往「叔叔老婆的妹妹」算亂倫？他1提問被嗆：公民老師要哭了

振興有感！　動滋券、健身券總交易金額破10億

2寶爸當街遭爆頭亡！　 女兒近距目擊嚇壞奔逃

政治熱門新聞

快訊／蘇貞昌「王牌小編」輕生　鄭運鵬幕僚：我男友過世了

被蔡英文「一句話」氣到發瘋！　李遠哲：無法再跟她溝通

快訊／4個月役男「不必補役期」　國防部：按年次來區分

李遠哲：政黨執政後腐化比過去更快

快訊／蔡壁如論文違反學術倫理　德明科大撤銷碩士學位

陳時中沒救了？　前綠委曝兩大關鍵：選舉已成「垃圾時間」

再發振興券？　行政院：會研究評估

「誰對閣揆有興趣可以來推薦」　蘇貞昌講完看向鄭文燦

李遠哲、蔡英文恩仇錄一次看　曾幫宇昌案背書、又逼宮讓位賴清德

即／周家鴻陳屍淡水河岸　行政院證實了

連高嘉瑜也不想淌渾水？　媒體人轟陳時中內湖路口造勢「不長眼」

粉絲想脫單求幹譙　陳時中笑回1句話

陳時中尷尬了！　張斯綱抓「違規掛看板」：總統級幕僚太掉漆

即／逢甲認定「論文仍屬原創」　許淑華回應了

更多熱門

相關新聞

議員揚言告黃珊珊　柯：他絕對不敢

議員揚言告黃珊珊　柯：他絕對不敢

無黨籍台北市長參選人黃珊珊12日公布新創政見，要延續台北市長柯文哲的天使基金計畫，批評國民黨台北市議員王浩未將2項修正案排入議程審議，使王浩揚言若黃珊珊不收回言論就「法院見」。對此，台北市長柯文哲13日酸說，王浩絕對不敢去告，「他們就是認為要改朝換代，輪到他們賺了。」

鍾東錦問「我殺了誰？」　王婉諭貼判決書嗆︰忘記了還是怕想起來

鍾東錦問「我殺了誰？」　王婉諭貼判決書嗆︰忘記了還是怕想起來

陳其邁又拔樁成功！藍營里長表態力挺

陳其邁又拔樁成功！藍營里長表態力挺

許淑華推南投戲院觀影前政見短片

許淑華推南投戲院觀影前政見短片

見2地民調出現變化　羅智強：民進黨放棄陳時中了

見2地民調出現變化　羅智強：民進黨放棄陳時中了

關鍵字：

2022九合一大選南投縣長許淑華國民黨南投戲院政見短片青年

讀者迴響

熱門新聞

林襄被拍抽菸形象全毀！　經紀人道歉：會努力戒掉

楊繡惠凌晨突對「緋聞男星」飆國罵：看到人就借錢

林叨囝仔Sydney懷孕！升格7寶媽

這間全聯有5層樓「電梯+手扶梯」！　在地人：打倒隔壁傳統市場

快訊／彰化水泥泵浦車衝撞2車　騎士遭輾爆頭慘死

楊繡惠曾暗示「有阿嬤錢被騙光」

孫生女友爆夜店親人夫…酷炫嚴肅回應！

研究曝「做愛這體位」男生可消耗211卡

淡水「超美樓中樓」47坪賣998萬　網傻：是甜點社區

橘色惡魔不想走！台學校1規定卻嚇壞日學生

小孩自願退團…《原子》班底IG一片黑

「老公下面壞掉」愛愛3分鐘就結束　人妻：我才26歲

翹臀妹深蹲「噗一聲」！褲子溼整片教練尷尬

新變異株BF.7多可怕　症狀一次看

25歲騎士遭輾爆頭　奪命駕駛磕頭下跪10分鐘

更多

最夯影音

更多
「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」

「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」
林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面