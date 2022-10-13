許淑華化身外送員！南投戲院推觀影前政見廣告「外送」青年需求

▲許淑華與青創團隊合作推出南投戲院觀影前政見短片。（圖／許淑華競選總部提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

時下年輕人生活中已不能缺少外送服務，南投縣長參選人許淑華因此特別與青創團隊合作，於南投戲院推出觀影前政見廣告，包括青年事務窗口、親善動物育樂園區、青農基金、噗噗共乘等4支主題短片，以詼諧的方式，象徵把年輕人想要的政見「外送」到他們手中。

影片中提到，許淑華為服務偏鄉交通不便，致力推動噗噗共乘計畫，縮短鄉親返家路程，共乘預約制減少等待時間，提升就醫、就學交通便利性，培訓駕駛服務工作，創造在地就業機會；此外，許淑華針人口老化及外流，導致經濟命脈之一的農業發展緩慢，鼓勵青農返鄉、推動科技智慧化管理、加強農產行銷網絡的多元發展以及食品安全管理機制，未來將設置常設型「南投好物專賣區」。

許淑華在片中也承諾設立青年基金及青年事務窗口，整合青年留鄉相關計畫資源，處理青年創業、就學、青年住宅、社會參與等不同面向問題，協助更多青年在南投生根發展。

許淑華競選總部指出，南投市百年老店南投戲院因疫情因素，加上影音串流服務平台大興，上電影院的觀眾人數不如以往，第三代業者蔡杰峰接手經營後，注入創新思維，用改變、創新突破經營困境，成功轉型老戲院；許淑華同樣有著「創新南投」的概念，認為南投是傳統大於現代的城市，要以變化與創新突破先天困境，銜接各世代生活模式，融合成老、中、青均適合居住與創業的永續南投。