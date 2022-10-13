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突然想理髮！他見「1規定」碰壁不剪了　網超有感：我也覺得煩

▲▼剪髮,理髮,髮廊。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲有些理髮廳會採預約制。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

現在有很多店家都採預約制度，讓客人不用到現場辛苦排隊。不過，就有一名網友發文表示，他從以前剪頭髮都是想到就去，但現在有些店若沒預約就不能剪，為何這麼多店都要採預約制？貼文曝光後，也引發底下網友熱議。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「對於什麼都變預約制感到厭煩」為題發文，提到他剪頭髮往往是一時興起，不會提前決定，若看到喜歡的店，就會直接走進去；不過，現在有很多店如果沒有提前預約，就不能剪髮。

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原PO也提到，除了理髮廳之外，汽車要保養也要先預約，但有時就是突然想去，為什麼現在有很多店都採預約制？

貼文一出，也有網友有同樣想法，「對啊好煩」、「我直接不剪了，超煩的」、「牙齒痛還要預約」、「厭煩+1」、「火大+1，什麼都要約！吃飯、旅遊很多事都是一時興起想做」、「我也覺得很煩」、「最討厭牙醫要預約，痛起來要人命還要預約」、「牙齒痛還要預約超煩」。

▲▼剪頭髮,剪髮,理髮。（圖／pixabay）

▲網友看法兩極。（示意圖／取自Pixabay）

不過，也有些網友反而喜歡預約制，「這樣才好，代表店家懂得維持服務品質和兼顧生活品質」、「這些很需要人力花時間處理的事，我覺得就應該預約制」、「我沒辦法排隊或等待，我就喜歡預約制」、「太多人方便當隨便、預約制可以有效避免」、「維持品質啊，還有現在人手不足要先安排時間」。

另外也有些網友回應，「客人多到忙不過來」、「最煩躁的是預約了之後到現場還要等一個小時」、「百元剪髮不用預約」、「你去連鎖或生意不好的店就不用預約啊」、「一定有不用預約的店啊」。

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