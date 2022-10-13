國民黨暗助高虹安？　林鶴明：朱立倫2024一定自食惡果

▲林鶴明（右）接受黃光芹（左）訪問。（圖／震傳媒提供）

記者呂晏慈／台北報導

新竹市長選戰「三腳督」廝殺激烈，國民黨「母雞」、台中市長盧秀燕日前陪同民眾黨參選人高虹安拜票引發聯想，政壇關注國民黨參選人林耕仁恐遭邊緣化。對此，民進黨副秘書長林鶴明13日表示，如果國民黨主席朱立倫不挺自家人、放任選民支持他黨參選人，2024年一定會自食惡果，屆時國民黨總統參選人對藍營支持者恐怕也會「可割可棄」，對組織長期發展更是不利。

林鶴明今天中午接受網路節目「新聞不芹菜」專訪時，主持人黃光芹關注，民進黨質疑高虹安是否讓其民調越打越高？林鶴明說，高虹安民調持續升高，並不是她自己造成的，反而是外部因素居多，「像是盧秀燕和高虹安同台，就讓國民黨的選民忘記他們在新竹市其實還有推一個候選人叫林耕仁」；黃立刻幫腔說，精確的說法是盧當天跟高「十指緊扣」。

林鶴明說，如果盧秀燕去替高虹安站台這件事情沒有向國民黨中央報備，林耕仁一定覺得自己上了賊船，因為黨內提名了他，但是盧秀燕跑去跟對手同台，黨主席來了自己的場還說要支持高虹安，「如果朱立倫在新竹市放棄了林耕仁，那他也可能會放棄其他縣市的候選人，會不會有一天在台北也放棄蔣萬安？」如果提名了又不顧人家，真的很像詐騙集團。

另對於民調內容，林鶴明說，選舉其實就跟跑馬拉松一樣，如果現在已經衝到了最高點，那後面怎麼維持這個最高點就是要下功夫的地方，例如沈慧虹現在的民調可以看出她基本盤其實是有的，反觀高虹安要面對的是在利多都已經出盡的情況下，還能不能有再往上升的空間，至於林耕仁已經不被討論了。

林鶴明還建議林耕仁說，如果喊出「票投林耕仁就是支持朱立倫」的口號，藍營跑到高虹安那邊的票，也有可能再回來，然而目前來看似乎有點困難，假設高虹安被藍白捧到變明日之星，高2024不是支持國民黨，是支持台灣民眾黨主席柯文哲，「難道朱立倫除了新竹以外，苗栗、澎湖還是台北也要放棄？」

林鶴明也隔空提醒朱立倫，「如果繼續這樣的曖昧操作，到了2024就會自食惡果，你現在都可以放棄林耕仁挺高虹安，到時國民黨的支持者，也可以放棄朱立倫挺柯文哲，且對柯文哲、民眾黨來說，一定覺得不賺白不賺，但對於國民黨來說，最後一定會自食惡果。」

此外，黃光芹也關注，未來選舉策略是否會刻意迴避新竹市長林智堅？林鶴明反問，「要怎麼迴避？林智堅就是新竹市的前市長，他的政績就刻在新竹的每一個角落，而林智堅或許有爭議以及被批評的地方，但是他也不是沒檢討，現在也付出了代價。」