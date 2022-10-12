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大陸 大陸焦點 特派現場

在上海陽性住方艙！　台青談「疫後生活」：有失望，但會留下

記者蔡儀潔／北京報導

上海是台人「西進」熱門選擇地，然而3月38日一紙封城令，他們與這座城市一起經歷了2個月的劇變。有媽媽帶著2歲小孩住進方艙醫院，面臨千人搶食物大戰，也有獨自在上海打拼的女生，選擇幫助老人院、盲人按摩師傅，「希望能把正能量傳遞出去。」

▲▼上海台青,疫情,疫情專題 。（圖／受訪者提供）

▲辦公樓改建的方艙醫院 。（圖／受訪者提供）

你不知道的方艙醫院

上海此輪疫情中，感染個案超過60萬例，政府大量建造方艙醫院，包括國家會展中心、新國際博覽中心、國際賽車場等，為了收治激增的病患，還徵用了辦公樓、人才公寓等，規格也分為市級、區級。

不少在上海的台灣人都入住過方艙，他們均認為，在轉運中心最煎熬，因為不知道會被分配到什麼環境，「像在開盲盒。」

上海台人安麻麻（以下均為化名）4月中旬的某個凌晨，突然接到電話，她與2歲的兒子被帶到轉運中心，等待被安排到方艙醫院，期間面臨千人搶食物大戰，「我現在要把小孩放下去跟他們搶食物，不然我們會餓。」

安麻麻從被接走到回家，一共花了10天時間，心態樂觀的她形容，這是一個「永生難忘」的經歷，方艙內的「鄰居」們都很可愛，「盡量放鬆心情，方艙里80%的人都是已轉陰，但配合政策去的，大家都不容易，外地過來上海援助的醫護人員、警務人員也不易，轉陰後很快能出院了。」

▲▼上海台青,疫情,疫情專題 。（圖／受訪者提供）

▲Alex和岳母入住的方艙醫院。（圖／受訪者提供）

台青Alex則被分配的是由辦公樓改建的方艙醫院，沒有洗澡的浴室，5層樓分為分為家庭樓層及男、女樓層，每層約有200個人。

Alex是和岳母一起入住方艙，所以還肩負「照顧好丈母娘」的任務。他笑說，「我們每天就大眼瞪小眼」，還好出發前裝備準備齊全，所以當作時去參加夏令營，儘管有很多不便，但習慣了也就適應。

▲▼上海台青,疫情,疫情專題 。（圖／受訪者提供）

▲方艙醫院提供的餐點 。（圖／受訪者提供）

我喜歡上海，希望它快好起來

從事電商行業的包包2007年到上海讀書，畢業後便留下工作，3月有天突然收到通知，園區有人確診要封控，當時所有人都往外跑，老闆也說「趕快走！」，還有人爬牆、翻牆衝出去。

上海宣佈封城後，獨自居住的包包沒有缺乏過物資，「我喜歡這座城市，那時候會去想，怎麼做能讓它趕快好起來」，於是她加入不同公益組織。

包包分享道，當時有按摩店無法營業，8、9個盲人技師一起住宿舍，他們無法用手機團購，只能靠囤糧和政府發放的物資度日。一位團長發現這個案例後，她們這些志願者便收集多餘物資，再「閃送」給弱勢群體。

包包住在上海老弄堂，整棟樓幾乎都是80歲以上的獨居老人，封城後小孩無法來照顧，有些連「微信支付」都不會，於是她幫大家搶菜，有次老人家很想吃雞蛋，便幫大家團購。

有次，包包友人家中的老人急需送醫，等真的坐上救護車時，醫護人員很無奈說「我們也跑不過來」，很多都去載陽性病患，只有2台救護車負責載一般病人。

除本地人外，包包還幫助了很多台灣人，希望能藉由台協、台辦等的力量，盡可能幫大家解決問題。」一個15人的志工團隊，從台人收到「紅碼」、進方艙醫院，到最後解隔離會社區，他們都會給予陪伴和鼓勵。

「有段時間蠻負面的，求助的人太多，這些壓力情緒反到自己身上」，包包感慨，「其實對台灣人，對任何人來說，陽了後都會很慌張，心想『我該怎麼辦，我家人在台灣怎麼辦』。」

包包想到，將跟進的個案整理成文章，供民眾互相轉發，「每天需要幫助的人太多，一定有幫不到的，也一定有找不到我們的，希望這些經驗也能成為一種幫助方式。」

包包的團隊還有為缺糧的人送物資，印象最深的一次，是為一位在疫情重災區的台青送物資，結果被偷了，看監視器發現在一位陽性病患家中，「可能他們也很缺」，最後摸摸鼻子再送一次。

包包認為，雖然大家都過得很艱難，但也正是這個時候，更真切感受到上海民眾的熱心和人情味，有很多素昧平生的人和她說「謝謝」，「我希望他們都能記得，在未來遇到同樣需要幫助的人時，能把這份愛心傳遞下去。」

▲▼上海解封。（圖／達志影像／美聯社攝）

▲上海解封後，民眾開心比「YA」。（圖／達志影像／美聯社攝）

會留在上海嗎？

上海6月1日全市進入全面復工復產復市、恢復正常生產生活秩序階段，但是防疫絲毫沒有鬆懈，例如市民乘坐地铁等交通工具、进入餐廳等公共场所需持72小時PCR陰性證明等；若同住樓宇有人確診，依然會再度被封控。

「說實話，大家都很失望」，包包透露，不少台灣人選擇返台，不過以她觀察，多數是暫時離開，若工作穩定、已經紮根的台人，幾乎都會再回上海，「封城當下的情緒，會讓你很想離開，但是真的要搬遷，是一個非常大的決定」，更多人是剛好2年沒有回家，利用遠距工作期間回去看看；若是剛來不久或職業生涯變動，才會徹底離開。

包包說，雖然很多人離開，但勢必還是會人有想來，這波經濟重挫肯定是存在，就看你怎麼做。

據統計，今年上半年，上海社會消費品零售總額7590.96億元（人民幣，下同），比去年下降16.1%。以行業來看，住宿和餐飲業所受衝擊最大，零售額下降33.1%至483.40億元；批發和零售業零售額為7107.56億元，下降14.6%。

解封後，包包像以前一樣到公司上班，但她不再選擇5元的地鐵，而是每天花70元坐計程車，避免遇到確診再被封；沒有堂食，每天煮好兩頓飯，帶便當到公司吃，「在這個環境就是順勢而為。」

包包表示，她會繼續留在上海，因為這裡像第二個家，「我真的覺得上海很好，這個『好』不是說它完美無缺，而是待在這裡，能讓我不斷激勵自己去成長，不努力就會被淘汰。」

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