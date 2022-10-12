疫情大反彈！二十大召開在即　陸求維穩：堅持「動態」清零不躺平

記者任以芳／北京報導

中共第二十次全國代表大會將於本月16日登場，隨著十一長假結束，各地疫情出現反彈趨勢，包括北上廣、內蒙、新疆、雲南出現本土確診，疫情防控全面升級。《東森新媒體ETtoday》記者也實際經歷大陸這三年來疫情防控，一年比一年嚴格。從去年全面「動態」清零到北京近半年要求在京72小時核酸檢測，防疫政策持續緊縮。近日，大陸兩大官媒也發文增加信心，強調必須「持續堅持防疫，不能躺平！」，外界也分析北京「動態」清零政策只會繼續堅持下去，維穩防疫，順利召開二十大會議後也不會鬆綁。

▲北京疫情又反彈。（圖／路透社）

二十大即召開「疫情大反彈」

中共二十大即將召開，疫情明顯出現反彈，關鍵在於剛結束「十一」長假。截至目前，大陸31個省陸續出現本土疫情，包含北上廣，新疆、內蒙、雲南，廣東韶關首次檢出大陸新冠病毒變異株BA.5.1.7，該型變異株傳染力和傳染性極強，將為疫情防控帶來新的嚴峻考驗。

十一長假尚未結束前，內蒙呼和浩特疫情率先反彈，最新消息是全城「不進不出」，累計報告本土感染者超過近3千例。

日前新疆因疫情反彈禁止人員離疆，當地政府宣傳「滯留旅客可就地、就近就業」，原因是有80%旅客都是外地務工者，沒想到引起大陸民眾誤解和批評，當地政府罕見為防疫失策道歉。

首都北京即使呼籲「十一」長假不出京、就地過節，祭出嚴格入京管控下，難逃疫情反彈命運，嚴格規定人員抵京後7天內不聚餐、不聚會、不前往人員密集場所，必須簽切結書、三天兩檢等防疫規定

▲從年初冬奧期間所有進入北京快遞二次抽檢、消毒 。（圖／記者任以芳攝）

近期連北京連快遞和無人機飛行也加強管控，快遞員告訴《東森新媒體ETtoday》記者，從北京冬奧開始所有進京的包裹嚴格規定二次抽檢、消毒才能發送，快遞員必須一天一檢才能上班。

不少北京市民近半個月網購的商品被商家告知，「因北京地區因為開會，快遞不能出去，等開通後才能發送。」

最新消息指出，沒有去過高風險地區或接觸高風險人群，因為「北京健康寶」彈窗不能返京，更別說留在京人員72小時核酸檢測持續進行。北京所有「動態」清零全面升級，加強維穩和安保措施，一切都是二十大召開在即，如何防控疫情不入北京成為重中之重。

▼ 防堵疫情進入北京，連省外快遞也暫時管制。（圖／民眾提供）

▲大陸「十一」長假後，各地開始恢復在地48、72小時核酸檢測。（圖／路透社）

堅持「動態」清零絕不躺平

相比西方國家自從去年開始陸續放寬與「病毒共存」，。今年三月大陸兩會期間，西方媒體最關心話題，除了「俄烏戰爭」就是「動態清零」何時鬆綁？大陸官方一貫回答是，「這是最符合大陸國情做法。」國內外疫情尚未穩定之前，北京清楚定調絕對「不躺平！」

但大陸嚴守國門，實行「動態清零」也付出巨大代價。今年3月到5月，上海曾實行為期兩個月嚴厲「封控」，換來疫情穩定，也重創整體經濟水平。

《東森新媒體ETtoday》記者實際發現，北京東城區今年五月以前某條街道商家正常營業，但五月之後陸續無預警歇業，至今尚未開店做生意，大門上鐵鍊深鎖，僅張貼店內「升級轉型」、「店舖水電改造」等告示。實際詢問附近商家，多半都是撐不住緊縮疫情，來回關閉食堂加上照付租金和員工薪資，受不了龐大成本壓力，只好暫停歇業，這只是冰山一角案例。

即使經濟出現下滑，西方媒體多次分析北京為何堅持「動態」清零？主要考量防疫全面放寬，不止造成社會經濟巨大損失，大陸各地不均衡的醫療體系也會崩盤，即使現在病毒株不至於致命，但對於疫苗施打尚未普及的老人、小孩、慢性病患者造成威脅巨大，依照大陸14億人口來算，這類群體不算少數，都是醫療高風險人群。

《路透社》也曾報導，大陸疾病預防控制中心稱，如果取消限制措施，允許旅行恢復到疫情前五分之一的水平，廣東省的新冠病毒病例可能會飆升至超過7.5萬例。

即使大陸出現疫情反彈和病例數相比他國，顯得微不足道，但北京依然堅持對疫情和病毒「零容忍」、「動態清零」，只要有零星疫情立刻撲滅，即使代價是人民生活和經濟生產受影響。

▲二十大前夕，北京更加要求72小時核酸檢測健康綠碼 。（圖／記者任以芳攝）

陸防疫「年年嚴」民盼何時鬆綁？

回顧2020年大陸爆發新冠疫情，湖北武漢「鐵腕」大封城，迅速控制疫情蔓延到其他各省，即時壓住疫情，也開啟14億人民日後漫長防疫工作。

關於大陸嚴格防疫政策，來往兩岸或出差大陸人士也十分有感。《東森新媒體ETtoday》記者深刻感受大陸這近三年來嚴格的邊境政策。從第一年入境隔離天數14+7＋7天（居家觀察）、第二年21＋7天（居家觀察），到今年第三年中，北京率先放寬入境縮短為7+3天，並且取消七天居家觀察期，一度讓外界認為防疫政策有鬆綁跡象，實際從未鬆懈。

這兩天大陸兩大官媒也分別發出文章，聚焦疫情防疫必須堅持。《人民日報》稱「動態清零」可持續而且必須堅持；《新華社》強調增强定力耐力，疫情防控绝不能「躺平」。

由此觀察大陸「動態」清零政策將會持續，外媒也預估最有可能鬆綁時間點可能落在明年兩會之後，但隨著國內外疫情度確定因素升溫，大陸「防疫解封」還是一條漫長之路。