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大陸 大陸焦點 特派現場

聯合國緊急會議譴責俄佔烏領土　陸副代表耿爽投棄權票籲：和平對話

記者魏有德／綜合報導

聯合國於當地時間12日進行緊急特別會議，就譴責俄羅斯侵佔烏克蘭領土進行投票，身為中國大陸聯合國副代表的耿爽投下「棄權票」，不過，聯大仍以143國贊成、5國反對、35國棄權的票數通過譴責俄羅斯的決議。對此，耿爽在發言時呼籲和平對話解決問題，烏克蘭危機需透過政治方式解決。

▲聯合國大會,中國大陸駐聯合國代表張軍（圖中）,副代表耿爽（圖左）。（圖／路透）

▲大陸駐聯合國副代表耿爽（圖左）。（圖／CFP）

對於中國投下棄權票，耿爽表示，聯合國大會作為聯合國最具代表性的機構，應該為推動會員國在烏克蘭問題上彌合分歧、形成共識，凝聚勸和促談最大合力，尋找彼此之間的最大公約數發揮積極和建設性作用。

耿爽提到，中方始終認為，聯大採取的任何行動都應有利於推動局勢緩和降溫，有利於推動早日恢復對話，有利於推動危機政治解決，「提交本次緊急特別聯大表決的有關決議草案無助於實現上述目標。因此，中國代表團對草案投棄權票。」

耿爽指出，中方對近期地面衝突加劇深表擔憂，對由此造成的平民傷亡和民用設施損毀深感痛惜，當務之急是引導當事方保持克制，避免衝突繼續升級，防止對抗走向失控，推動局勢緩和降溫。

耿爽強調，「烏克蘭危機歸根結底要和平解決。不論困難挑戰有多大，政治解決的大門不能關上，外交談判的進程不能停滯，止戰促談的努力不能松懈。國際社會應當推動當事方盡快重啓和談，將合理關切納入談判，把可行選項擺上桌面，為停火止戰、化解危機創造條件，開闢空間。」

在會議上，耿爽還就烏俄衝突之下造成的全球糧食、能源及人道等危機闡述立場，同時，也再度批評製造對抗、陣營對抗只會導致衝突，不會帶來和平。

▲聯合國大會,中國大陸駐聯合國代表張軍（圖中）,副代表耿爽（圖左）。（圖／路透）

▲聯合國大會緊急會議投票通過譴責俄羅斯侵佔烏克蘭領土。（圖／路透）

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