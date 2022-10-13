邊境解封首日！台大醫：新變異株BF.7「一定很快進來」　2地方注意

▲台灣邊境半解封，李秉穎提醒出國民眾仍要注意2地方。（圖／翻攝自新聞放鞭炮）

記者楊晏琳／台北報導

今天是邊境檢疫0+7新制上路首日，時隔938日國門終解封，不少悶壞的民眾也準備出國遊玩。不過感染科權威醫師李秉穎提醒，在半解封情況下，新變異株BF.7一定會進來，而人群聚集處、飛機上2地方仍有染疫風險，民眾要多加注意。

國門半解封，李秉穎今接受資深媒體人周玉蔻專訪時表示，民眾出國或從國外回來都要非常小心，有一點症狀就要馬上做檢驗，不舒服就別出去，即便2天內快篩或PCR陰性，病毒有潛伏期，不一定就是真的沒染疫。

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李秉穎指出，人群聚集處、飛機上感染風險極高，「我聽很多人都是在飛機上感染，尤其飛機氣流很強，飛沫傳染可達好幾公尺。」提醒民眾戴好口罩，上廁所時注意接觸傳染。

周玉蔻詢問，近日國外又驗出BF.7新型變異株，台灣邊境開放，新變異株是否會進來？李秉穎回應「一定會」，且台灣現在是半解封狀態，在此情況下進來的速度會更快，但都是輕症，不須太過擔心或注意。

至於是否會對醫療體系造成重大負擔，李秉穎則認為不會，因醫療機構負擔重的主因是重症多，但目前重症數偏少，因此不大會造成嚴重負擔。「現在重症很少，全世界都這樣，疫情雖然高起來，但重症比例沒有往上升，就不會造成醫療機構負擔。」

李秉穎表示，目前是流感、呼吸道融合病毒（RSV）開始變多，而非新冠。但他仍呼籲民眾，務必做好自我防護、戴好口罩，防止病毒入侵。

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