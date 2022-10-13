台中女騎士「屁股下面冒煙」　下秒燒起來！警狂奔借滅火器撲滅

記者鄧木卿／台中報導

台中市張姓女子在國慶連假後第一天（11日）騎機車上班，不料途中聞到一股燒焦味，卻不知從何而來，路人告知「妳車子在冒煙ㄟ！」，張女騎到路口向指揮交通的員警求救，員警見火勢愈來愈大，等不及消防車到場，衝向大樓借用滅火器，不到3分鐘即撲滅，張女說車齡雖有20多年，但都有定期保養；初步研判起火點在座椅下的置物箱，再晚一點可能就火燒屁股了。

▲女騎士騎車時突然冒火，警方狂奔借拿滅火器順利撲滅。（圖／民眾提供，下同）

警一分局民權派出所警員李泰霖11日上午7時50分，在台灣大道與民權路口指揮交通時，一名女騎士突然騎機車到他身後，大叫求援，原來機車正冒著煙，李員通報119後，殊不知火勢又快又急，不出幾分鐘，濃煙變火苗且越燒越大，李員擔心危及民眾安全，拔腿跑往旁邊大樓借用滅火器，此時也有熱心民眾加入滅火行列，因此在消防人員到達前，即順利撲滅。

張女說，她騎車騎到一半，突然聞到一股燒焦味，其他民眾也告訴她「妳車子好像在冒煙ㄟ！」，張女嚇了一跳，趕緊停車熄火，張女驚魂未定地表示，平時都有定期保養，不知道為什麼會突然冒煙起火。

李員則說，從警5年多，還是第一次充當消防人員滅火工作，還好及時撲滅，否則後果不堪設想；起火原因正由火調人員調查中。