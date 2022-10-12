高雄鐵皮廠全面燃燒「爆炸聲狂響」！女住戶目擊嚇壞：好嚴重

▲鼓山區恐怖火警，附近民眾不斷聽到爆炸聲。（圖／翻攝PTT）



記者吳奕靖、賴文萱、柯振中／高雄報導

高雄市鼓山區一處鐵皮工廠12日深夜傳出火警，現場火勢十分猛烈，警消共出動39車、86人前往灌救。有目擊民眾表示，一出陽台就看到濃煙狂竄，還不斷發出「砰砰砰」的爆炸聲，讓他忍不住直言「第一次親眼見到這麼嚴重的火災」，貼文曝光後，瞬間引起討論。

警消12日晚間10點08分獲報，鼓山區華安街一處鐵皮工廠發生火警，目前共出動39車、86人前往搶救。由於燃燒地區為鐵皮鋼構連動建築，火勢全面燃燒，火舌、濃煙也不斷竄出，就連附近的建築物都被火光照成橘色。

▲▼恐怖的火光將附近的建築物照成橘色。（圖／翻攝記者爆料網）



根據調查，現場火勢仍相當大，初步搜尋後並無人員受困，不過有名女屋主在現場痛哭，疑似是損失太過嚴重。

▲▼警消目前仍在現場搶救當中。（圖／記者吳奕靖翻攝）



事件發生後，引起網路討論，一名網友表示，聽見許多消防車經過的聲音，於是外出到陽台查看，卻是他第一次親眼見到如此嚴重的火災，「還一直有火在其中燃燒、竄出」，且雖然離了一段距離，還是能聽到「砰砰砰」的爆炸聲響，祈禱現場無人傷亡。

▼女子雖然離現場有一段距離，仍被濃煙、火光與爆炸聲嚇得不輕。（圖／翻攝PTT）



恐怖的火警畫面曝光，也有人留言直呼，「路過嚇到…希望裡面沒人，美術館附近」、「在對岸看火好大，希望平安」、「不知道是什麼工廠，我們後方大樓一直聽到爆炸聲」、「難怪剛剛在愛河周邊一直聞到煙味。」

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