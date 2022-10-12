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獨／夫妻抱嬰求問「放進去一下下就好」　醫傻眼：小孩怎麼生的

▲張美玉醫師表示自己進行指診，發現是骨盆太窄 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲張美玉醫師表示自己進行指診，發現是骨盆太窄 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

神曲《放進去一下下就好》引發各界討論，不過對泌尿科醫師張美玉來說卻是無限感嘆，因為有人連「放進去一下下」都沒辦法，張美玉表示有一對夫妻抱著嬰兒來求診，一開始還以為是要來結紮，不過這對夫妻卻表示雙方連放進去都沒辦法，那嬰兒是怎麼來的，一連串的答案讓張美玉醫師當場傻眼。

這對來求診的夫妻年紀約莫30歲，當時抱著嬰兒進到診間，一開口就是要尋求張美玉醫師的幫忙，張美玉還打趣說「是要來結紮嗎」？不過老婆接下來的答案，讓張美玉醫師當場傻眼，因為老婆說：「結婚到現在3年，自己還是處女，老公根本沒有辦法放進來，輕輕一碰就會疼痛，痛就會喊，老公秒軟」，這個答案讓張美玉醫師立刻問：「那你手上抱著的小孩是...」，老婆說：「是人工生殖」，而老公則是默默的聽著這一切，老婆深情又無奈看著他：「這件事雖然試了很多次也很多年了，但都不得其門而入，老公體恤也沒多逼迫，所以他們才先去人工受孕，現在她想要老公好好『愛』一次」。

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▲張美玉醫師表示自己進行指診，發現是骨盆太窄 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲張美玉醫師表示這並非是生理結構的「性交疼痛」，而是心理因素 。（圖／記者吳奕靖攝）

張美玉醫師立刻跟老婆說不要擔心，於是請她躺在診療床上進行觸診，發現老婆的問題並不是陰道口太小，而是骨盆腔太窄，照理說透過自然生產是可以解決問題，不過他們是剖腹產，所以陰道跟骨盆還是沒有改變，張美玉醫師只好再傳授「私人功夫」來讓這對夫妻能夠順利「啪啪」。

不過張美玉醫師很感嘆，其實兩性親密關係有阻礙的情況真的不在少數，除了有生理結構造成的之外，最大的因素就是心理問題，她就曾經遇過有女性是因為小時候有「不好」經驗，像是被性騷擾、性侵犯等，所以認為男性陽具是骯髒、極度厭惡，所以只要輕碰陽具就會產生反射性的「心裡疼痛感」，並非真的是「性交疼痛」，這種情況就得要透過心理諮商的協助。

張美玉醫師提醒遇到女性「排斥」的情況，另一半應該要更有耐心，同時也要尋求專業醫師的協助，才能夠不只「放進去一下下」，而是可以很多下，讓兩性親密關係更和諧。

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