高雄抹屎怪客出沒！他見機車握把一片「巧克力色」…仔細檢查氣炸

▲男子發現機車握把有巧克力色的痕跡，仔細確認才發現是大便。（圖／翻攝臉書／爆料公社）



記者柯振中／綜合報導

高雄一名男子12日指控，左營附近出現了「抹屎怪客」，機車握把莫名其妙出現巧克力色的痕跡，仔細確認後，才知道是大便，且附近有多輛車遭殃，氣得他到警局報案，也決心要告到底。

這名男子在「爆料公社」指控，這名怪客出沒在左營的明德國小附近，周邊的停車場多輛車輛遭到惡意塗抹大便，氣得他決定報警處理，「希望警察有能力找到兇手，一定告到底！」

依據照片畫面，機車的握把上沾了一層巧克力色的痕跡而附近車輛的車門握把、擋風玻璃等處，也遭到惡意塗抹，如果一時沒發覺，沾到手上鐵定惡臭難聞。

▼除了男子以外，附近還有多部車輛遭殃，握把同樣被抹屎。（圖／翻攝臉書／爆料公社）



恐怖的照片曝光，不少人留言痛斥，「胎哥鬼夠沒水準」、「全台第一起，賽葛把手（台語：屎抹在把手上）」、「大便超人，噁爛」、「應該是大便沒有衛生紙擦，到處葛」、「我原本以為只有黑猩猩會這樣玩。」

此外，也有人留言調侃，「我知道這是一件讓人生氣的事情…但我還是笑出來了…抱歉」、「這厲害，沒抓到人之前不能洗，不然證據就沒了」、「敢拿在手上值得尊敬。但是…怎麼不抹自己的臉」、「是不是他摔倒摸到…心裡不平衡，所以四處抹」、「你沒吃吃看？說不定是健達繽紛樂。」

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