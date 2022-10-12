獨／天天「叫床」！手機送修沒關鬧鈴　美女闆娘鬼畫符解鎖超崩潰

記者吳奕靖／高雄報導

隨著手機維修越來越方便，也出現許多專修店，讓民眾除了原廠之外還有別的選擇。不過，台中有一家通訊維修的老闆娘真的是非常崩潰，因為每天早上7點多的時候，待修機的「鬧鐘」就會紛紛響起，想要關還得一一解決原先機主的密碼，不是要鬼畫符就是要解數學題。

▲手機維修行的老闆娘發文，客人手機每天一早都會「叫床」，但解鎖讓人很崩潰 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

台中立田手機維修老闆娘Ting12日清晨7點多在臉書發文，她拍下一張手機照片，上頭還有「解開數學謎題」，一連串的數字為「162/9+11=」，這張照片代表了她崩潰的心情，「每天這時間都很怨恨的在解客人手機的各種鬧鐘，想睡還得解數學題真的很靠北，氣得手抖拍照都拍不好。」

▲要關閉客人手機鬧鐘前，還要先解數學題 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲客人如果是「時間管理大師」那就分分鐘都要叫了。（圖／記者吳奕靖翻攝）

原來不少人送修手機的時候都忘了關掉鬧鐘，所以時間一到自然就會響，但是現在手機會上鎖，要打開就得要先解鎖，解決數學問題還算好的，Ting無奈的說，遇最狂的應該是「鬼畫符」，總共9個數字，分別要從5-8-3...到9，每一個都畫起來，比五芒星陣還誇張，都已經超想睡，怎麼可能還有時間解鎖？「一早又是被客人送修的手機鬧鐘給吵到不行，衝下樓要關閉鬧鐘～一看這圖形鎖真的是拳頭都硬了????????到底有沒有必要一個螢幕鎖要解死人啊」！！！

另外還有遇過「時間管理大師」的手機，每隔10分鐘就設一次鬧鐘響，一早起來遇到這種情況，只能夠懷疑人生；抱怨文一貼，有網友說「要貼公告說維修請關鬧鐘，不是關手機」、「應該做一個隔音櫃，全部丟進去」，Ting則說自己「真的想搬家」。

▲手機維修行的老闆娘求客人送修前記得關鬧鐘 。（圖／記者吳奕靖翻攝）