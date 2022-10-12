獨／疫情解封阿公脫口罩…親友驚見「8cm長條物掛嘴上」全嚇壞

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名阿公在2年前發現下唇長了腫瘤，初期不願積極治療，導致腫瘤一直增大。不過近期疫情逐漸解封，拿下口罩機會變多，親友見他嘴唇的腫塊，都嚇了一大跳，要阿公趕快就醫手術。術後切下8公分大的腫塊，醫師也細心替他重建嘴唇和嘴角，現在術後恢復良好，也不影響進食，讓阿公很滿意。

▲高雄阿公罹下唇癌，拖了3年腫瘤增大，如8公分的香腸掛在嘴邊。（圖／王建忠醫師提供）

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收治病例的義大醫院耳鼻喉部耳科主任王建忠表示，這位阿公已經80歲，2、3年前發現下嘴唇長了一個腫塊，他認為自身年紀大，加上疫情期間都戴著口罩，因此不願積極治療。不過隨著疫情逐漸解封，外出吃飯機會變多，不少親友見了面，看到阿公口罩下的面目，都覺得觸目驚心，要阿北趕快就醫治療。

▲義大醫院耳鼻喉部耳科主任王建忠。（圖／記者許宥孺攝）

王建忠說，阿公的下唇腫塊拖了近3年，腫塊又大又長，就像一條香腸掛在嘴唇上，除了親友好意勸說外，他也覺得疼痛感變得明顯，讓阿公終於願意正視問題。起初先到他院做切片檢查，確認是下唇癌，才輾轉到義大醫院接受手術。

「最終還是會就醫，不如及早治療。」王建忠指出，阿公心肺、肝腎功能都不錯，因此建議阿公積極治療，否則腫瘤放著不管，有可能會出血、潰爛，導致身體不適。由於腫瘤有延伸到左頰黏膜，經廣泛性切除後，缺損大部分下唇、部分左頰黏膜以及臉頰皮膚，長度約8公分長。

▲切下的腫塊約8公分長。（圖／記者許宥孺攝）

王建忠強調，手術不外乎要切除腫塊外，還要考量到術後外關自然，以及嘴唇閉合、左右對稱的功能性。以往手術可能會採游離皮瓣或鼻唇皮瓣來修補，但缺點是會缺乏唇線、較不自然。因此他選擇替阿公做複合性皮瓣，除了重建臉頰皮膚缺損外，也利用剩餘的下唇及頰黏膜來重建唇線及嘴角。阿公術後恢復狀況良好，沒有了腫瘤，現在進食不受影響，讓阿公直呼，早知道就早點接受手術。

王建忠表示，阿公年輕時是個老菸槍，菸、酒、檳榔經常不離口，這與口腔癌、唇癌有非常密切的關係。另外，口腔衛生不良、嘴唇長期曝露陽光下，也可能導致罹患口腔癌，若口腔出現腫脹硬塊，或因不明原因出血、疼痛，務必要及早就醫檢查。

▲阿公術後7周恢復良好。（圖／王建忠醫師提供）