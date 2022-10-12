50所私中面臨退場！教團批五都教育局監理過於鬆散

▲全國私校工會理事長尤榮輝指出，估計有50所私中面臨退場。（圖／尤榮輝提供）

記者許敏溶／台北報導

在少子化衝擊下，私校停招、停辦消息頻傳，教育部退場審議會先前討論後公布7校專案輔導學校名單，日前傳出私立高中職狀況更嚴重，教育部粗估超過20所，全國私校工會理事長尤榮輝今（12日）更表示，國教署加上五都（不含台南市）轄管私中，「合理估計應有50所面臨退場」，也凸顯五都教育局對轄管私中的監理似乎過於鬆散。

少子化海嘯衝擊，私校停招、停辦消息頻傳，不少學生與家長擔心誤上即將沉沒的私校，教育部在九月召開退場審議會，總計公布三波、7校專案輔導學校名單，以及學校改善日期，7所專輔學校包括：大同技術學院、高苑科技大學、中州科技大學、台灣首府大學、明道大學、環球科技大學、和春技術學院等。

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退場審議會審議完大專校院之後，外界擔心私立高中職也受衝擊，甚至狀況更嚴重，教育部上週在立法院教委會備詢時，國教署長彭富源就透露，有上述達到專輔學校狀況的私立高中職，估計超過20所，但實際結果要由退場審議會開會討論再公布。

▲潘文忠表示，已將符合指標的私立高中列冊，預計十月下旬報到退審會審議。（圖／記者許敏溶攝）

在今天下午部務會報前，潘文忠接受媒體聯訪表示，根據私校退場條例，不管是高中或大專校院，都適用一致性規範，國教署已經對私立高中以上學校進行相關檢視，整理後並召開工作小組會議，將符合相關指標學校列冊，預計十月下旬報到退審會進行審議。

雖然教育部僅估計超過20所私中會面臨退場，但尤榮輝指出，國教署加上五都（不含台南市）轄管私中，合理估計應有50所面臨退場，而從今年5月11日公告實施私校退場條例，至今五都對處理辦學不佳私中未聞動靜，應該就是把私中看作是「化外之地」的心態在作祟，呼籲教育部及國教署應積極清查辦學不佳私校，五都教育局進度如何也應有所表示。

尤榮輝認為，一直以來，五都教育局對轄管私中的監理似乎過於鬆散，對於私校違規或違法，勸導多於懲罰，對於教師權益受損也能不像教育部積極處理，例如台中市政府教育局延宕教師申訴案、申評會委員專業度不足、縱容包庇某私中違法扣減教師研究費，而桃園市政府教育局不能依教育部原則對違法扣薪私中連續罰，致私中得有恃無恐違法扣薪，種種情事都讓人感覺到直轄市政府重公校輕私校，把私校事務看作是額外負擔，行政作為往往得過且過、敷衍行事。