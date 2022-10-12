外界憂台大新校長重演「卡管事件」　教長回：依程序核定

▲台大工學院長陳文章當選台大新校長，教長潘文忠表示，指將依程序核定後回覆。（圖／台大提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣大學新校長在上週五（7日）晚揭曉，由台大工學院長陳文章當選，預計明年1月8日上任，外界擔心當年卡管事件重演，教育部長潘文忠今（12日）表示，在教育部修訂相關大學校長遴選辦法後，後來多所大學進行校長遴選，也都順利產生，台大校長遴選也相當平順，目前台大尚未將遴選結果函送教育部，若收到台大函文，教部會依照程序函覆學校並核定。

管中閔在去年宣布不續任台大校長後，台大啟動校長遴選作業，台大校長遴選委員會在7月12日公布9位校長候選人名單，並在9月6日由校務會議代表針對候選人進行推薦投票，獲得所有校務會議代表中1/3同意即可獲得推薦，最後由台大研發長李百祺、台大前代理校長郭大維、台大工學院長陳文章、台大醫院雲林分院前院長黃瑞仁、台大電機系教授葉丙成、台大醫院癌醫分院長楊志新等6人出線。

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台大校長遴選遴選委員會在上週五開會，第一輪先選出二名得票數較高候選人，第二輪針對二名得票數較高候選人，以每位委員圈選一人方式，獲得過半票數才當選台大校長，而上週五會議中，由郭大維與陳文章進入第二輪，最後陳文章獲得13票支持，勝過郭大維8票，今年59歲的陳文章，也順利當選台大校長。

▲教育部長潘文忠表示，會依照程序回覆台大校長遴選案。（圖／記者許敏溶攝）

不過，有鑑於現任校長管中閔在2018年當選之後，發生卡管事件，更造成當時教育部長潘文忠下台，外界擔心卡管事件重演，在今天下午教育部部務會報前，詢問潘文忠看法。

潘文忠指出，因為過往幾所大學辦理校長遴選引發爭議，教育部檢討相關遴選辦法與作業要點，之後針對學校組成相關工作小組與相關資訊揭露，都在修訂的遴選辦法中修正完成，後來經歷過多所學校進行校長遴選，也都順利產生，外界也沒有疑義，也依循各校遴選辦法來進行。

至於台大校長遴選，潘文忠表示，台大狀況也一樣，到目前為止，遴選作業平順，經過半年多遴選，已在10月7日選定陳文章教授出任下一屆校長，台大會依照相關作業程序，函報教育部做後續聘任，可能台大還在整理相關文件，教育部目前尚未收到，在收到台大函文後，教育部會依照程序函覆學校。