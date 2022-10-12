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逾20所私立高中職面臨退場　教長透露「十月下旬進行審議」

記者許敏溶／台北報導

在少子化衝擊下，私校停招、停辦消息頻傳，教育部退場審議會先前討論後公布7校專案輔導學校名單，日前傳出私立高中職狀況更嚴重，教育部粗估超過20所，教育部長潘文忠今（12日）指出，國教署已利用退場條例規定的指標，對高中職進行檢視，將符合相關指標學校進行列冊，預計十月下旬報到退審會進行審議。

少子化海嘯衝擊，私校停招、停辦消息頻傳，不少學生與家長擔心誤上即將沉沒的私校，教育部在九月召開退場審議會，總計公布三波、7校專案輔導學校名單，以及學校改善日期，7所專輔學校包括：大同技術學院、高苑科技大學、中州科技大學、台灣首府大學、明道大學、環球科技大學、和春技術學院等。

▲▼教育部長潘文忠（右）與國教署長彭富源（左）到立法院備詢。（圖／記者許敏溶攝）

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▲國教署長彭富源（左）上週到立院備詢時透露，私立高中職被列為專輔學校名單可能超過20所。（圖／記者許敏溶攝）

退場審議會審議完大專校院之後，外界擔心私立高中職也受衝擊，甚至狀況更嚴重，教育部上週在立法院教委會備詢時，國教署長彭富源就透露，有上述達到專輔學校狀況的私立高中職，估計超過20所，但實際結果要由退場審議會開會討論再公布。

媒體也關注後續進度，在今天下午部務會報前，潘文忠接受媒體聯訪表示，根據私立高級中等以上學校退場條例，不管是高中或大專校院，都適用一致性規範，特別是在退場條例第六條就明白條列出相關檢視指標，包括財務狀況是否惡化到影響校務運作，或者合格教師比例是否低於5成，經過幾年都沒改善，或者嚴重違反私校法相關法規等情況。

潘文忠指出，國教署已經以退場條例相關重點指標，對私立高中以上學校進行相關檢視，整理後並召開工作小組會議，將符合相關指標學校列冊，預計十月下旬報到退審會進行審議。

▲▼面對校園防疫新制上路，潘文忠表示，已準備足夠快篩劑儲量。（圖／記者許敏溶攝）

▲潘文忠表示，已將符合指標的私立高中列冊，預計十月下旬報到退審會審議。（圖／記者許敏溶攝）

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