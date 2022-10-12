校園防疫新制上路　教長：快篩劑儲量達「教職員工生總量5成」

記者許敏溶／台北報導

國境明起解封，校園防疫措施也鬆綁，但近期校園疫情持續延燒，昨校園就有超過9千人確診，外界擔心防疫鬆綁恐讓校園疫情擴大，教育部部長潘文忠今（12）日指出，新措施實施是經過教育部與地方教育局處及各大學校院有充分討論，新作法主要希望讓生活與學習恢復日常，教育部也提供更充分快篩劑，讓學校儲備量達到提高到教職員工生總量的50%，教育部也會持續觀察校園防疫與疫情情況，作為後續是否滾動修正的參考。

國境明天解封，教育部也在7日發函各級學校實施新的防疫措施，根據教育部公布的校園防疫措施，各級學校教職員工生因同住家人確診或同寢室室友確診，採行居家隔離、自主防疫措施，以不到校為原則，教職員工生在自主防疫期間，有症狀者仍不到校上班、上課；無症狀且兩日內快篩陰性則可到校。

不過，近期校園疫情持續升溫，上週校園曾連續4天出現單日新增超過7千例確診狀況，甚至有單日確診超過1萬例，而昨天校園單日確診超過9千例，外界擔心明起校園防疫措施放寬，校園疫情恐怕會持續蔓延。

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▲昨天校園新增例9204確診。（圖／教育部提供）

面對外界關心，教育部長潘文忠今下午在部務會報前接受媒體聯訪時表示，防疫措施調整，是經過與地方教育局處各大學校院有充分討論，明天起校園防疫措施做新的調整，除了延續當初確診的防疫作為，主要針對在自主防疫期間，無症狀且兩日內快篩陰性即可入班上課，作法主要希望讓生活與學習恢復日常。

面對校園疫情，潘文忠也強調，教育部提供更充分快篩劑，從本學期開學開始，教育部每週提供80萬劑快篩劑給學校，希望讓學校儲備量達到提高到教職員工生總量的50%，未來學校教職員工生若身體不適，或有呼吸道系統問題，可以跟學校申請快篩劑，回家做快篩檢查，未來也會持續觀察校園防疫與疫情情況，作為後續是否滾動修正防疫新制的參考。

▲面對校園防疫新制明天上路，教長潘文忠表示，已準備足夠快篩劑儲量。（圖／記者許敏溶攝）