校園單日+10658「連2天增加逾9千例」　 累計超過69萬例確診

▲根據教育部統計，今天校園單日新增1萬658例確診。（圖／彰化縣政府提供，照片人物與本事件無關）

記者許敏溶／台北報導

入境自主防疫0+7明（13日）上路，教育部也調整鬆綁學校防疫措施，但校園確診案例卻持續攀升，根據教育部今（12日）傍晚公布最新統計資料，截至今天下午為止，校園單日新增1萬658例確診，為本週校園首度確診數破萬，其中除4例為境外生，其餘1萬654例確診都是本土學生，其中又以國小單日確診3504例最多，學生累計確診總數已經超過69.1萬例，其中國小學生累積超過24.6萬例確診最多。

根據教育部統計，從今年元旦到今天為止，校園確診數為69萬1596例，單日新增1萬658例，比起昨天單日新增9204例，今天單日確診數又往上攀升，而且單日確診個案數為過去一週首度突破萬人，也是連續2天確診數超過9千人，凸顯出國慶三天連假後效應。

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▲今天校園大增1萬658人確診，累計確診總數超過69萬。（圖／教育部提供）

而今天新增1萬658例當中，本土學生共新增1萬654例，包括大專校院新增2175例、高中2412例、國中1478例、小學生3504例、幼兒園1085例，也讓本土生累計確診總數來到69萬282例；境外生今天則新增4例確診案例，累計確診總數來到1314例。