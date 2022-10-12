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中共19屆七中全會總結5年對台工作：反台獨、堅持一中、九二共識

▲▼ 中共十九屆七中全會閉幕總結十九大以來5年的工作報告、習近平 。（圖／翻攝 央視 新聞聯播）

▲中共十九屆七中全會總結十九大以來5年的工作，公報內容出爐。（圖／翻攝 央視 新聞聯播）

記者任以芳／北京報導

中共第十九屆中央委員會第七次全體會議2022年10月9日至12日舉行，今（12日）公布公報內容。大陸官媒《新華社》指出，全會總結十九大以來5年工作。其中涉台問題上，報導強調，堅持一個中國原則和「九二共識」，維護國家主權和領土完整、反對「台獨」的堅強決心和強大能力。在鬥爭中維護國家尊嚴和核心利益，牢牢掌握發展和安全主動權。

▲▼ 中共十九屆七中全會閉幕總結十九大以來5年的工作報告、習近平 。（圖／翻攝 央視 新聞聯播）

▲全會決定，中共第二十次全國代表大會（二十大）於10月16日在北京召開。（圖／翻攝 央視 新聞聯播）

《新華社》報導指出，出席全會的有中央委員199人，候補中央委員159人。中央紀律檢查委員會委員列席會議。全會由中央政治局主持。中央委員會總書記習近平作重要講話。全會決定，中國共産黨第二十次全國代表大會（二十大）於10月16日在北京召開。

全會聽取和討論習近平受中央政治局委託作的工作報告。討論並通過十九屆中央委員會向中共二十大的報告，討論並通過十九屆中央紀律檢查委員會向中共二十大工作報告，討論並通過《中國共産黨章程（修正案）》，決定將這3份文件提請二十大審議。習近平十九屆中央委員會向二十大的報告討論稿向全會作説明，王滬寧就《中國共産黨章程（修正案）》討論稿向全會作了説明。

▲▼ 中共十九屆七中全會閉幕總結十九大以來5年的工作報告、習近平 。（圖／翻攝 央視 新聞聯播）

▲中共十九屆七中全會總結對台5年的工作，反台獨、堅持一中原則、九二共識。（圖／記者任以芳攝）

全會總結十九大以來5年的工作，堅持馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，團結帶領全黨全軍全國各族人民，統攬偉大鬥爭、偉大工程、偉大事業、偉大夢想，統籌推進「五位一體」總體布局，協調推進「四個全面」戰略布局。

統籌新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展，統籌發展和安全，堅持穩中求進工作總基調，全力推進全面建成小康社會進程，集中力量實施脫貧攻堅戰，大力推進生態文明建設，堅決維護國家安全，防範化解重大風險，保持社會大局穩定。

大力度推進國防和軍隊現代化建設，全方位開展中國特色大國外交，全面推進黨的建設新的偉大工程。如期打贏脫貧攻堅戰，完成全面建成小康社會的歷史任務，實現第一個百年奮鬥目標，邁上全面建設社會主義現代化國家新征程，向第二個百年奮鬥目標進軍。

堅持人民至上、生命至上，開展抗擊新冠肺炎疫情人民戰爭、總體戰、阻擊戰，最大限度保護了人民生命安全和身體健康。依照憲法和基本法有效實施對特別行政區的全面管治權，落實「愛國者治港」原則，香港局勢實現由亂到治的重大轉折。

▲中國大陸,兩會,習近平,王岐山,李克強,王毅,五星旗,人民,中共,五星旗。（圖／路透社）

▲中共19屆七中全會總結中央紀律檢查委員會工作。（圖／路透社）

全會總結十九屆中央紀律檢查委員會工作。全會按照黨章規定，決定遞補中央委員會候補委員馬國強、王寧、王偉中為中央委員會委員。審議通過中共中央紀律檢查委員會關於傅政華、沈德詠、李佳、張敬華嚴重違紀違法問題的審查報告，確認中央政治局之前作出的給予傅政華、沈德詠、張敬華開除黨籍處分，給予李佳撤銷黨內職務處分。

全會分析了當前形勢和任務，深入討論了新時代新征程堅持和發展中國特色社會主義、全面建設社會主義現代化國家的若干重大問題，為召開黨的第二十次全國代表大會作充分準備。

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