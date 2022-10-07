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中共十九大七中全會舉行　標誌二十大進入最後準備階段

▲▼ 中共十九屆常委揭曉，一中全會選出習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正7人為。（圖／路透社）

▲中共十九屆一中全會選出習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正7人為常委。（資料圖／路透社）

記者蔡儀潔／台北報導

中共第十九屆中央紀律檢查委員會第七次全體會議今（7）日在北京舉行，出席此次全會的有中央紀委委員129人，列席2人，標誌著中共二十大進入最後準備階段。

據《新華社》報導，中共十九屆七中全會由中央紀律檢查委員會常務委員會主持，中共中央政治局常委、中央紀委書記趙樂際講話。

全會審議並通過了十九屆中央紀律檢查委員會，向中國共產黨第二十次全國代表大會的工作報告，同意將報告提請中共第十九屆中央委員會第七次全體會議審議。

▲▼ 十九大七中全會 。（圖／中華戰略學會資深研究員張競提供）

▲歷次中共中央委員會召開情況  。（圖／中華戰略學會資深研究員張競 製圖）

中共十九大以來，歷次中央委員會召開時間和出席狀況分別為，一中全會於2017年10月25日召開，主持者為趙樂際，出席紀委133人，無列席；二中全會於2018年1月18日至19日召開，出席紀委133人，列席177人；三中全會於2018年2月26日至28日召開，出席紀委132人，列席221人。

四中全會於2019年10月28日至31日召開，出席紀委133人，列席246人；五中全會於2020年10月26日至29日召開，出席紀委133人，列席253人；六中全會於2021年11月8日至11日召開，出席紀委125人，列席242人。

▲▼ 十九大七中全會 。（圖／張競提供）

▲ 十九大以來歷次中共中央委員會主要內容。（圖／中華戰略學會資深研究員張競 製圖）

據悉，中共中央委員會全體會議是中國大陸政治的大事，通常每年召開一次，為政治和政策確定方向，例如1978年的十一屆三中全會，讓中國走上市場化改革的道路。

在十九大五中全會上，審議通過了《推動新時代紀檢監察工作高質量發展，以優異成績慶祝中國共產黨成立100週年》工作報告。

最近一次的十九大六中全會上，提出了中國共產黨第三份歷史決議，為中共總書記習近平奠定了堪比前中共領導人毛澤東、鄧小平的地位。長達7400多字的會議公報指出，習近平思想是「當代中國馬克思主義、21世紀馬克思主義，是中華文化和中國精神的時代精華，實現了馬克思主義中國化新的飛躍」。

涉台部分，公報提到習近平執政期間，「堅持『一個中國』原則和『九二共識』，堅決反對台獨分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權。」

中共二十大將於10月16日在北京舉辦，將選舉出新一屆中央委員會和中央紀律檢查委員會，閉幕後將舉行中共二十屆一中全會，選出中共中央政治局委員、政治局常委。

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