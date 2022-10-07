　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

外傳中共2027前攻台！陳明通：讓中共知道，動武不可能贏

▲▼國安局長陳明通 立法院外交國防委員會 調查局長王俊力。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳明通表示，要讓中共清楚知道，若對台動武不可能贏。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者柯振中／綜合報導

國安局長陳明通6日率領情報機關首長，提出了「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，備詢時被問及共軍2027年以前是否入侵台灣的問題。他表示，包含2023、2025、2027或2032、2035以及2049年等節點，都有可能發生，台灣要對此作好準備，讓中共清楚知道，若對台動武不可能贏。

美國中情局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）日前受訪時表示，中共國家主席習近平指示共軍，2027年前為犯台做好準備，因此接下來的幾年，潛在發生衝突的風險逐漸上升。

對此，陳明通6日答詢時表示，外界傳言的2023年、2025年、2027年、2032年、2035年及2049年都有可能，中共1949年以前，一直意圖吞併台灣，我方將持續提高警覺、嚴肅以待，讓中共知道，若對台灣動武不可能贏。

▼陳明通表示，各個時間節點都有可能，我方將持續提高警覺、嚴肅以待。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲▼國安局長陳明通 立法院外交國防委員會 調查局長王俊力。（圖／記者屠惠剛攝）

至於紐約時報報導，美國計畫將台灣變成龐大武器庫，江啟臣在會議中詢問，這讓他想到《台灣政策法案》草案當中65億元的軍援款，這些是否會實現、以及是否真的是美國行政部門想做的？

陳明通則說，美國總統拜登一再重申《台灣關係法》以及「六大保證」，從戰略意義上來看，安全問題是美國戰略清晰，至於細節如何，還要持續觀察。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

 

►寵物用「蝸牛飲水機」特價499元！大容量裝水、食品級材質，主子奴才都滿意

ET快訊
霸凌學弟被美工刀反擊　科大3人組道歉了
知名實況主國動預言「蔡英文死訊」　下場慘了
水彈下不停！半側台灣「豪大雨」猛砸　一張圖看連4天濕到紫爆
甄珍母子找到人了！　失聯46天原因曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

曹興誠神比喻「英國統一美國」會被當恐怖份子　統一才是百姓大難

曹興誠​自認「錢對我沒那麼重要」　館長：換別人說以為在供X小

外傳中共2027前攻台！陳明通：讓中共知道，動武不可能贏

「高雄浮屍」開戰！131名醫護人怒噴柯志恩冷血　連署名單曝光

石舫亘爆蔣萬安夢話內容！深情喊話「天道酬勤」：相信市民會選你

蔣萬安偕妻首現身！　石舫亘曝「三寶媽」心情：完全沒想到

國慶總統府光雕秀看這裡！　蔡英文：這已是大家最期待的節目

美推「台灣豪豬政策」　學者提3原因：讓犯台付出想像不到的成本

又被抹！高虹安發「北一女旗隊照」向綠營抹黑宣戰：直球對決造謠

民進黨：高虹安半夜偷改論文　民眾黨別繼續護航

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

橘色惡魔圓山飯店快閃演出　掛日台友情「整齊步伐」嗨翻

兒遭黑吃黑丟包陳屍公園　母「看照片認不出」求重刑

原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

8m狗牽繩害女騎士慘摔！飼主拒付2萬修車費搞消失

浩子應徵《營業中》工讀生網笑瘋　一臉正經「月薪開4萬5」要哭了

男見超商新保冷設備！ 感應式門讓他直呼太帥

「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

美企業開發AI機器人炸薯條　執行長：未來整間餐廳自動化

周傳雄飆經典《黃昏》全場合唱　曾低潮「吃飯都有問題」因這歌另創高峰

曹興誠神比喻「英國統一美國」會被當恐怖份子　統一才是百姓大難

曹興誠​自認「錢對我沒那麼重要」　館長：換別人說以為在供X小

外傳中共2027前攻台！陳明通：讓中共知道，動武不可能贏

「高雄浮屍」開戰！131名醫護人怒噴柯志恩冷血　連署名單曝光

石舫亘爆蔣萬安夢話內容！深情喊話「天道酬勤」：相信市民會選你

蔣萬安偕妻首現身！　石舫亘曝「三寶媽」心情：完全沒想到

國慶總統府光雕秀看這裡！　蔡英文：這已是大家最期待的節目

美推「台灣豪豬政策」　學者提3原因：讓犯台付出想像不到的成本

又被抹！高虹安發「北一女旗隊照」向綠營抹黑宣戰：直球對決造謠

民進黨：高虹安半夜偷改論文　民眾黨別繼續護航

曹興誠神比喻「英國統一美國」會被當恐怖份子　統一才是百姓大難

國動預言「蔡英文死訊」遭罰　統神：台灣很多法官都亂判啦

全球經濟亮紅燈　在股市找生機應有的思維

售價凍漲的Google Pixel 7系列登場　首款Pixel Watch也來了

《原子少年》小孩LINE網美對話外流！　爆「不戴套逞慾」：全是女生主動要

美元走勢強勁　棄美股抱台股不是最好策略

曹興誠​自認「錢對我沒那麼重要」　館長：換別人說以為在供X小

外傳中共2027前攻台！陳明通：讓中共知道，動武不可能贏

Yumi.k過海關失敗「真的照騙」　登機打扮辣翻網：凶器不給過

楊勇緯世錦賽摘銅創歷史要再突破　有收到台灣的應援超感動

機車放濕內褲遭獼猴打劫　拿走前偷聞...他笑：衝啥毀

政治熱門新聞

高雄浮屍惹怒醫護人　131人連署轟柯

感覺民進黨「放棄陳時中」　柯文哲：做完民調發現不行了？

又被抹！高虹安發「北一女旗隊照」向綠營抹黑宣戰

蔣萬安偕妻首現身！　石舫亘曝「三寶媽」心情：完全沒想到

石舫亘爆蔣萬安夢話內容！深情喊話「天道酬勤」：相信市民會選你

資策會改口　柯：全黨＋國家機器打一人

裴偉原始音檔解密！9男2女出聲、7人身份曝　黃國昌曝股東會10大機密題

美國計劃將台灣變龐大武器庫　學者曝2優勢：大幅提高作戰持續力

電子煙氾濫！7.9萬學生淪吸菸族

外傳2027前攻台　陳明通：讓中共知道動武不可能贏

曹興誠​自認「錢沒那麼重要」　館長：換別人在供X小

美推「台灣豪豬政策」　學者提3原因：讓犯台付出想像不到的成本

民進黨：高虹安半夜偷改論文　民眾黨別繼續護航

陳時中民調又墊底　他曝民進黨盤算：已經不是會不會當選了

更多熱門

相關新聞

陳明通未向余正煌道歉　王鴻薇痛批：做陳教授、陳局長都不及格

陳明通未向余正煌道歉　王鴻薇痛批：做陳教授、陳局長都不及格

國安局長陳明通身陷前新竹市長林智堅碩士論文抄襲、泰國行程被第三方曝光等爭議，許久未公開露面的陳明通6日赴立法院外交國防委員會進行業務報告。面對立委要求向余正煌道歉，陳明通則稱「陳局長不回答陳教授的問題」，引發各界熱議。對此，台北市議員王鴻薇痛批，「不僅做陳教授不及格，做陳局長也不及格；你不是國安局長，而是不安局長。」

中共20大16日登場　陳明通：習近平會連任

中共20大16日登場　陳明通：習近平會連任

不滿國安局未告知下收走機密文件　何志偉罵：難怪會出包！活該！

不滿國安局未告知下收走機密文件　何志偉罵：難怪會出包！活該！

向學生余正煌道歉？　陳明通：陳局長不回答陳教授問題

向學生余正煌道歉？　陳明通：陳局長不回答陳教授問題

查到了？陳明通：泰國監視器都華為的

查到了？陳明通：泰國監視器都華為的

關鍵字：

陳明通中共武力犯台

讀者迴響

熱門新聞

甄珍母子找到人了！失聯46天原因曝

霸凌學弟被美工刀反擊　科大3人組道歉了

信義區夜店門口「捕獲野生蔡依林」！超狂打扮曝

賓士送小王戰遍5星飯店　綠夫抓姦驚見床上血跡

雪乳妹9年前「整型前舊照」震撼出土！

台人熱愛現金結帳！一票人點出關鍵

半側台灣豪大雨　一張圖看連4天濕爆

28歲男「每天1杯牛奶」卻得肝癌！醫師一問大罵

沒確診過＝天選之人？研究揭「身體超慘情況」

星巴克10／6起連續18天買一送一

反骨蕾菈水中全裸！「超兇渾圓球體」看光光

她31歲還在領3萬　嘆不敢談戀愛

接11歲兒下課遭拒！　亞歷媽「校門口見一幕」急道歉

泰國前警官血洗托兒所　死者最小才2歲

Rain遭爆婚外情「對象是金泰希閨蜜」　公司氣炸提告

更多

最夯影音

更多
泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄
橘色惡魔圓山飯店快閃演出　掛日台友情「整齊步伐」嗨翻

橘色惡魔圓山飯店快閃演出　掛日台友情「整齊步伐」嗨翻

兒遭黑吃黑丟包陳屍公園　母「看照片認不出」求重刑

兒遭黑吃黑丟包陳屍公園　母「看照片認不出」求重刑

原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

8m狗牽繩害女騎士慘摔！飼主拒付2萬修車費搞消失

8m狗牽繩害女騎士慘摔！飼主拒付2萬修車費搞消失

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面