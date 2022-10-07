外傳中共2027前攻台！陳明通：讓中共知道，動武不可能贏

▲陳明通表示，要讓中共清楚知道，若對台動武不可能贏。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者柯振中／綜合報導

國安局長陳明通6日率領情報機關首長，提出了「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，備詢時被問及共軍2027年以前是否入侵台灣的問題。他表示，包含2023、2025、2027或2032、2035以及2049年等節點，都有可能發生，台灣要對此作好準備，讓中共清楚知道，若對台動武不可能贏。

美國中情局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）日前受訪時表示，中共國家主席習近平指示共軍，2027年前為犯台做好準備，因此接下來的幾年，潛在發生衝突的風險逐漸上升。

對此，陳明通6日答詢時表示，外界傳言的2023年、2025年、2027年、2032年、2035年及2049年都有可能，中共1949年以前，一直意圖吞併台灣，我方將持續提高警覺、嚴肅以待，讓中共知道，若對台灣動武不可能贏。

▼陳明通表示，各個時間節點都有可能，我方將持續提高警覺、嚴肅以待。（資料照／記者屠惠剛攝）



至於紐約時報報導，美國計畫將台灣變成龐大武器庫，江啟臣在會議中詢問，這讓他想到《台灣政策法案》草案當中65億元的軍援款，這些是否會實現、以及是否真的是美國行政部門想做的？

陳明通則說，美國總統拜登一再重申《台灣關係法》以及「六大保證」，從戰略意義上來看，安全問題是美國戰略清晰，至於細節如何，還要持續觀察。

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