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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「支持九二對岸也不會跟你對話」　李戡：它忙於解決你這個分歧

▲▼李敖大師仙逝，家屬及院方在台北榮總召開說明會。李敖兒子李戡。（圖／記者李毓康攝）

▲知名作家李敖兒子李戡。（資料照／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

針對總統蔡英文的國慶談話，對岸則於10日晚間回擊，強調回到「九二共識」的基礎，兩岸雙方才能對話溝通。對此，作家李敖的兒子李戡11日表示，支持「九二共識」對改善兩岸緊張關係沒有任何幫助，因為就算支持了，共產黨也不會跟你對話、解決分歧，它還是忙於解決你這個分歧。

對岸認為，「民進黨當局」頑固堅持分裂立場，勾連外部勢力謀「獨」挑釁，是當前台海局勢緊張動盪的根源，他們堅決反分裂反干涉鬥爭，是維護國家主權和領土完整，維護兩岸同胞根本利益、維護台海和平穩定的正當正義之舉。

對岸重申，只有回到「九二共識」的基礎上來，兩岸雙方才能對話溝通，兩岸關係才能和平穩定發展，才是真正造福於廣大台灣同胞。

對此，知名作家李敖的兒子李戡11日表示，李敖看不起「九二共識」，因為他覺得那是騙人的詞彙。他強調，李敖一路走來光明正大支持統一，更不靠這兩個字在對岸騙錢撈錢，結果他人一走，共產黨沒有溝通、沒有對話，直接全面查禁他的著作。

李戡表示，共產黨根本沒有要跟你對話溝通、化解分歧的誠意，因為「你就是分歧」，它不是要「和你一起化解分歧」，而是要「解決你這個分歧」。

李戡說，他不很認同民進黨處理兩岸問題的方式，但他非常確定兩點：第一，兩岸關係惡化，要負最大責任的是共產黨，而非民進黨；第二，支持「九二共識」對改善兩岸緊張關係沒有任何幫助，因為你就算支持了，共產黨也不會跟你對話、解決分歧，它還是忙於解決你這個分歧。

對於兩岸議題的討論，上海東亞研究所助理所長包承柯受訪時則表示，台灣必須回到馬英九時期所強調的「九二共識」，在同屬一個中國框架下的討論，這是掌握兩岸和平的真正要件。他分析，民進黨用其黨政治目標綁架全台灣人，這種作法不會得逞，推估中共20大後，對台政策方向會調整得愈加明確。

包承柯還舉特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）近日接受英國媒體金融時報訪問為例，內容提到將台灣列為特別行政區一事。他認為，這個概念絕非偶然，其傳遞的不僅是他個人立場，而是反映商界企業家們不願捲入台海兩岸衝突的想法。

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關鍵字：

李戡李敖九二共識

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