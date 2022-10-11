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質詢意外和平！蔣萬安玩哏問「一袋米扛幾樓」　蘇貞昌聽不懂沒接招

▲▼行政院長蘇貞昌施政總質詢 立委蔣萬安質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安11日回到立院質詢行政院長蘇貞昌，由於過去兩人常在立法院爆發口水戰。然而此次質詢，蔣萬安針對少子化、兩歲專班供不應求、工業區廢棄物、高端疫苗認證等議題質詢，過程平和，未如外界預期唇槍舌戰，僅高端議題討論上略有火花。

國民黨立委蔣萬安11日指出，台北文學獎詩組首獎叫「一袋米要扛幾樓」，他詢問蘇貞昌知道是什麼意思嗎？蘇貞昌回答請指教，蔣則表示，一袋米要扛幾樓是日語「感受痛苦吧」的空耳（意指刻意的將所聽到的詞句的發音，以另一個發音近似的詞句重寫），蔣萬安呼籲，蘇貞昌應多了解年輕人的次文化，施政才能更貼近年輕人。

對於少子化問題，蔣萬安表示，消費者物價指數創下近14年來新高、民眾痛苦指數在7以上，物價上漲、經濟成長緩慢都讓年輕人承受非常大的壓力，2016年開始，蔡英文就說過少子化是國安危機，新生兒卻仍年年遞減，有政府會做事、現在是有政府不敢生。

蔣萬安指出，生育率只有0.98%，這是一個非常嚴重的警訊，政府投入相關政策、預算、修法，生育率屢創新低，表示政府作為不足，更沒有跟上人民需求。

蔣萬安表示，到2025年會進入到超高齡化，65歲以上長者會佔台灣人口20％，台北市已經先進入這個階段，造成國防可以作戰的人力減少、造成教育學校關閉問題、就業人力萎縮、勞動力高齡化、社會福利透支擴大、扶老比上升、青壯人口無力承擔。

對於蔣萬安質疑如何改善少子女化，蘇貞昌回應，少子女化、超高齡化的來臨卻時讓政府面臨挑戰，因此政府推動不孕症補助，現在已經4700個寶寶誕生，到年底會超過一萬個，這是近期政府努力後最有成效的一件，包含陪產假、相關薪資補貼的改制方面，政府拿出很大金額跟努力來撐。

蔣萬安指出，數據顯示我國連維持新生兒人數都沒有辦法，而且是持續下探、創歷史新低，什麼時候才可以讓新生兒人數止跌回升？國發會主委龔明鑫則回應，今年虎年加上疫情影響，希望至少維持在15萬新生兒，人力缺口部分也開放大量引起外來人口補足。

此外蔣萬安也針對兩歲專班供不應求、工業區廢棄物、高端疫苗認證等議題質詢，過程平和，未如外界預期唇槍舌戰，僅高端議題討論上略有火花，對於少子化議題，蔣萬安呼籲成立跨部會專責機關，並將預算用在刀口上，而非嘴巴喊口號但數據仍創歷史新低。

蘇貞昌則回應，由行政院跨部會整合效果更好，政府已經投入相當預算以及許多政策，目前還沒有達到期待效果，但剛剛少子女化政策已經有一定成效，「如果委員有什麼萬靈丹，我也很期待。」

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蔣萬安蘇貞昌立法院少子化

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