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「攜手同心 邁向未來」　環球科技大學歡度31週年校慶

▲球科技大學從10月份起為期一個月的校慶系列活動，其中校慶慶祝大會今日在存誠樓國際會議廳隆重舉行。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲球科技大學31歲校慶慶祝大會，今日在存誠樓國際會議廳隆重舉行。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「生日快樂！」私立環球科技大學今（12）日隆重舉行校慶慶祝大會歡度31週年校慶，校長沈健華表示，學校整個10月份的校慶系列活動，包含社團博覽會暨全校園遊會、創意行銷市集、系友回娘家、名人講座等系列活動，藉由大家共同支持，讓校務發展更加蓬勃，面對未來學校發展，全校師生共同努力、一起成長。

環球科技大學校長沈健華表示，檢視現在才能展望未來。環球是雲林縣唯一的私立科技大學，協助地方發展責任重大，董事會及全校教職員生都有永續發展的決心，誓言不畏教育寒冬，堅毅挺立邁向未來，現在的環球，量變質變，校務發展更蓬勃、扶搖直上。

▲球科技大學從10月份起為期一個月的校慶系列活動，其中校慶慶祝大會今日在存誠樓國際會議廳隆重舉行。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲環球科技大學為期一個月的校慶系列活動，在校園中除社團博覽會暨全校園遊會，學生勁歌熱舞一同歡慶。（圖／記者蔡佩旻攝

校慶系列活動中「行銷創意市集」尤其備受矚目，該活動的辦理是已經超過十年的傳統，也是行銷管理系學長姊返校將在外的創業經驗與優質商品帶回學校，結合在校所學，與學弟妹合作擺攤的傳承聚會。

今年莿桐合作農場李首清場長、長盛酒莊黃畯騰廠長、玉山碾米廠莊雅琴經理、瓊埔農場阿甘薯叔蘇鈞垡特助及創樂子生活學苑黃渝涵老師等社會菁英，一路師承環球科大生物技術系曾雅秀教授在產品開發、食品檢驗的技能淬鍊，到與行銷管理系吳建明主任共同研擬商品價值轉型。

▲球科技大學從10月份起為期一個月的校慶系列活動，其中校慶慶祝大會今日在存誠樓國際會議廳隆重舉行。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲環球科技大學為期一個月的校慶系列活動，在校園中除社團博覽會暨全校園遊會，學生勁歌熱舞一同歡慶。（圖／記者蔡佩旻攝）

市集的主題「感官體驗設計」，包括莿桐合作農場推出「花生百樣姿態、還原阿嬤精神的現場熱炒花生、花生油辨識第一堂課」；長盛酒莊「以冰酒為題，展示在地樹葡萄如何轉化兼具保留花青素，同時又能展現冰酒魅力技術」；玉山碾米廠推出「米食休閒食品化體驗、米食如何吃才健康的教學」。實踐基地吳珮慈執行長也展示「線上超人氣直播」真實場景，並邀請虎尾魅力商圈的犬世界寵物店林芳如總監親自示範，如何將實體情境轉化到網路世界行銷。

▲球科技大學從10月份起為期一個月的校慶系列活動，其中校慶慶祝大會今日在存誠樓國際會議廳隆重舉行。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲校慶活動中「行銷創意市集」是超過十年的傳統，也是行銷管理系學長姊返校將在外的創業經驗與優質商品帶回學校，結合在校所學，與學弟妹合作擺攤的傳承聚會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

環球科大已累積輔導近百個品牌，打造環球科大成為夢想實踐基地。行銷管理系主任吳建明表示，雲林產業過去重心多放在製造而忽略行銷，只要稍加轉型就能展現豐沛能量。沈健華校長也說，環球科大強調做中學、學中做的技職教育理念，積極提升學生實務能力與就業競爭力，用愛教育學生，使其在充滿愛的環境中成長茁壯。

▲球科技大學從10月份起為期一個月的校慶系列活動，其中校慶慶祝大會今日在存誠樓國際會議廳隆重舉行。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲校慶活動中「行銷創意市集」是超過十年的傳統，也是行銷管理系學長姊返校將在外的創業經驗與優質商品帶回學校，結合在校所學，與學弟妹合作擺攤的傳承聚會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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關鍵字：

私立環球科技大學校慶.雲林創意行銷市集沈健華

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