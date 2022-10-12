阿嬤男友想色色！載14歲少女上摩鐵　誆「天氣很熱想洗澡」

▲男子與一名14歲少女的阿嬤為男女朋友，不料他卻將少女載往摩鐵，意圖性侵。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者翁子皓／台北報導

劉姓男子與一名14歲少女的阿嬤交往，某天他開車載著少女，前往醫院接少女阿嬤出院，不料中途卻轉往新北市某汽車旅館，意圖對少女性侵，但最後因少女父親與阿嬤不斷來電干擾下罷手。台北地院依成年人故意對少年犯強制性交未遂罪，判處劉男有期徒刑1年10個月，緩刑3年。

判決書指出，劉姓男子與少女的阿嬤為男女朋友，他在2019年夏季某日駕車載當時14歲的少女，準備前往醫院接少女阿嬤出院，但車開到一半，劉男突然動起歪腦筋，向少女表示天氣很熱，想去旅館沖冷水澡，於是把少女載進摩鐵。

劉男一進到旅館房間內，強行脫下少女衣物，以手碰觸、撫摸少女，又將少女壓制在床，想要對她性侵，但少女因害怕，極力反抗，再加上少女的父親與阿嬤見劉男與少女久久沒到醫院，不斷打電話給劉男，劉男冷靜下來後罷手。

法官認為，劉男為滿足自身性慾，竟違反少女之意願，意圖性侵對方，但考量劉男積極與少女和解，並取得對方原諒，因此依成年人故意對少年犯強制性交未遂罪，判處劉男有期徒刑1年10個月，緩刑3年，還需向相關公益團體提供80小時的義務勞務。