菩薩說「被我射20次」病就會好！女告性侵卻因這句話讓他無罪

▲女子提告指稱遭人以鬼神之說性侵得逞，但高院調查後，判決男子無罪。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

桃園女子小曼（化名）提告指出，在台北某學院當任講師的陳姓男子，明知她有精神疾病，竟假借宗教之說，稱菩薩說「被我射20次」病就會痊癒，對她性侵。一審法院判決男子無罪，小曼上訴二審；高院調查後，發現小曼與陳男互動親密，甚至稱他「大叔男友」，顯見2人應為交往中的男女，因此再度判決無罪。可上訴。

小曼提告指出，陳男在台北市設立某學院並擔任講師，開辦創意冥想、感知力開發、心靈內化力、環境力超連結、多重宇宙連結、意識軸控制學、靈學場域轉譯與解析等講座。2019年10月，小曼經由朋友介紹到該學院內上課，當時小曼懷疑自己罹憂鬱症，並有頭痛、暈眩、食慾不振、乾嘔等症狀，並告知陳男。

沒想到陳男竟假借宗教神力之說，說接收到從地藏王菩薩及多位神明關於小曼的訊息，還說「事情很大條」，逐步以宗教神力之說，迷惑、恫嚇小曼。陳男自稱他以前為玉皇大帝，小曼為天妃，菩薩指示要進行20次性行為才能治癒，這是為了眾生大業，其等以前在天庭已講定；還說且小曼的病症是因身上有九天玄女的武神器要傳遞給陳男，所以才會生病。小曼說，她從2019年12月起到2020年6月間，總計在高雄漢來飯店、臺中市五都大飯店、臺中市日月千禧酒店等地點，與陳男發生關係20次，因此提出告訴。檢方對陳男提起公訴。

一審法院審理後，以查無實證為由判決陳男無罪。小曼上訴二審，高等法院審理後，根據雙方LINE對話紀錄內容，發現陳男確實曾表達追求之意，小曼未予回絕，並向陳男提及工作面試，陳男亦表達噓寒問暖、甜言蜜語之訊息。兩人相約出遊、欲前往高雄遊玩並住五星級飯店，互動與一般男女朋友無異。

等到2019年12月第一次在高雄發生關係後，兩人仍持續相互關心並規劃出遊行程；兩人甚至還討論投資、小曼在外租房、買車等事。而小曼在外租屋費用還是由陳男負擔，陳男也有意購買車輛贈送小曼使用，如同男女朋友交往般追求並討好小曼，甚至還稱他「大叔男友」。高院因此認定，小曼並未因陳男的鬼神之說而使自己的性自主意識遭到壓制，故仍認定陳男性侵未成立，再度判決陳男無罪。