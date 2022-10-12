莽女4度闖火鍋店「叫主管出來」　激動原因曝！討不成公道反賠錢

▲女子不滿結帳時沒有回饋點數，4度前往火鍋店鬧事。（示意圖／pexels）

記者黃資真／台北報導

台北一名段姓女子前往火鍋店用餐結帳時，用LINEPAY消費卻未獲得回饋點數，4度前往鬧事要店長出來負責，遭依違反社會秩序維護法送辦。台北地院認為前3次段女屬討公道，但第4次搬椅子坐在櫃檯前走道中央，經勸阻不願離去，已妨害公共場所秩序，屬藉端滋擾公司行號，處3000元罰緩。

事發在今年4月12日，段女前往台北某間知名連鎖火鍋店用餐，結帳時使用LINEPAY消費卻未獲得回饋點數，並質疑店員未配戴口罩害她感染新冠肺炎，分別於4月26日、4月28日、5月23日及5月27日前往該店大聲喧嘩，表達訴求。

台北松山分局認為段女所為影響店家營運，也踰越該事端在一般社會大眾觀念中所容許之合理範圍，依社會秩序維護法移送法院裁處。

法院勘驗監視器畫面發現，前三次段女是因向店員表達訴求後，未獲得相關回應，才會再次上前詢問，也沒有證據證明段女當時有攻擊或不理性舉動，或是現場有人遭段女行為而受阻，故不罰。

不過，段女第4次前往該店時，強硬要求主管出面跟她對話，逕自搬來板凳坐在櫃台前走道中央，店員請她到外面等候，段女情緒激動拒絕，當主管致電給店員時，段女拿走電話，坐回位置上通話，過程中已影響客人進出結帳，法官認為此行為客觀上已足妨害公共場所秩序，段女藉端滋擾公司行號，處3000元罰緩。