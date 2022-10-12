游錫堃拋「一邊一國鐵錚錚」　加拿大議員：更了解台灣這個國家

▲游錫堃今天下午接見「加台國會議員友好協會」訪團。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院長游錫堃12日下午接待「加台國會議員友好協會」訪團時表示，台灣與中國互不隸屬，台灣絕非中國的一部分，台灣與中國，一邊一國是鐵錚錚的事實；加拿大眾議院國貿委員會主席史葛洛（Judy Sgro）則說，感謝台灣在疫情嚴峻時給予加拿大諸多協助，全世界都非常感謝台灣即時協助，也因此更了解台灣這個國家。

游錫堃今天下午在立法院接待加拿大國會議員訪團，他致詞時表示，加拿大總理杜魯道對中國的戰狼外交及霸權崛起深度理解，公開呼籲全球志同道合的國家應該團結起來，避免被中國分化，中國除了長期打壓台灣的國際空間，也將手伸入他國內政，加拿大前外交人員康明凱與商人斯帕弗曾遭中國關押1000多個日子，「對內壓迫，對外擴張」已經成為中共霸權崛起後的常態。

游錫堃說，《舊金山和約》內容並沒有提及台灣的主權歸屬，依國民主權與聯合國憲章民族自決原理，台灣已經成為主權獨立的國家，因此，根據國際法，台灣、澎湖不屬於中國，台灣與中國互不隸屬，台灣絕非中國的一部分，台灣與中國，一邊一國是鐵錚錚的事實。感謝加拿大國會對台灣的支持，加拿大是台灣重要的朋友，期待未來兩國持續深化雙邊關係，共同捍衛自由民主價值及全球和平穩定發展。

史葛洛回應，台灣對加拿大來說有極特別的意義，加拿大人尊敬總統蔡英文及游錫堃帶領台灣面臨艱困全球局勢時，展現的領導能力，過去她隔著太平洋與台灣與加拿大國會議員友好協會主席、民進黨立委陳亭妃視訊連線，探討如何促進國會交流，「當你的好友面臨困難的時候，我們總希望能用各種方式，或者馬上到他身邊給予聲援」，一發現有機會，就馬上跳上飛機，展現國會大家庭對於台灣的友誼。

史葛洛於10月9日至14日率團訪問台灣，訪團成員包括眾議員亞可諾（Angelo Iacono）、川布雷（Simon-Pierre Savard-Tremblay）、馬泰爾（Richard Martel）、路易斯（Chris Lewis）等共計5位跨黨派聯邦眾議員。