　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

游錫堃拋「一邊一國鐵錚錚」　加拿大議員：更了解台灣這個國家

▲▼游錫堃接見「加台國會議員友好協會」訪團。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲游錫堃今天下午接見「加台國會議員友好協會」訪團。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院長游錫堃12日下午接待「加台國會議員友好協會」訪團時表示，台灣與中國互不隸屬，台灣絕非中國的一部分，台灣與中國，一邊一國是鐵錚錚的事實；加拿大眾議院國貿委員會主席史葛洛（Judy Sgro）則說，感謝台灣在疫情嚴峻時給予加拿大諸多協助，全世界都非常感謝台灣即時協助，也因此更了解台灣這個國家。

游錫堃今天下午在立法院接待加拿大國會議員訪團，他致詞時表示，加拿大總理杜魯道對中國的戰狼外交及霸權崛起深度理解，公開呼籲全球志同道合的國家應該團結起來，避免被中國分化，中國除了長期打壓台灣的國際空間，也將手伸入他國內政，加拿大前外交人員康明凱與商人斯帕弗曾遭中國關押1000多個日子，「對內壓迫，對外擴張」已經成為中共霸權崛起後的常態。

游錫堃說，《舊金山和約》內容並沒有提及台灣的主權歸屬，依國民主權與聯合國憲章民族自決原理，台灣已經成為主權獨立的國家，因此，根據國際法，台灣、澎湖不屬於中國，台灣與中國互不隸屬，台灣絕非中國的一部分，台灣與中國，一邊一國是鐵錚錚的事實。感謝加拿大國會對台灣的支持，加拿大是台灣重要的朋友，期待未來兩國持續深化雙邊關係，共同捍衛自由民主價值及全球和平穩定發展。

史葛洛回應，台灣對加拿大來說有極特別的意義，加拿大人尊敬總統蔡英文及游錫堃帶領台灣面臨艱困全球局勢時，展現的領導能力，過去她隔著太平洋與台灣與加拿大國會議員友好協會主席、民進黨立委陳亭妃視訊連線，探討如何促進國會交流，「當你的好友面臨困難的時候，我們總希望能用各種方式，或者馬上到他身邊給予聲援」，一發現有機會，就馬上跳上飛機，展現國會大家庭對於台灣的友誼。

史葛洛於10月9日至14日率團訪問台灣，訪團成員包括眾議員亞可諾（Angelo Iacono）、川布雷（Simon-Pierre Savard-Tremblay）、馬泰爾（Richard Martel）、路易斯（Chris Lewis）等共計5位跨黨派聯邦眾議員。

►超可愛「故事書＋兒童餐具組」849元！外出吃飯好方便、上學也能用

ET快訊
牛樟芝大王涉直銷吸金20億　檢調大搜索約談14人
大阪環球影城「驚見人骨」！　多塊骨頭散落
快訊／下班注意雨彈！4縣市「大雨特報」　警戒範圍出爐
路上遇到4字貨車　內行閃遠遠！一票見「幾十億出發了」
雨彈＋冷空氣夾擊！　最冷「探19°C」時間出爐
快訊／「原子少年」小孩要告「許維恩公司」！　經紀人回應了
0+7明上路！　「8大解封新制」一次看
快訊／大巨蛋審查過了！北市拚明年中試營運　遠雄願撤國賠
原子少年小孩退團！　坤達、天王星成員痛心「IG一片黑」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

他嗆陳時中「嘲諷深蹲才是玩笑」　大讚蔣萬安：台北人就是愛這味

林錫耀認選情冷：基本盤民調算高　討厭民進黨氛圍沒形成

馮世寬確診！症狀輕微在家休養　明缺席立法院質詢

大巨蛋審查過了！北市拚明年春節完工、年中試營運　遠雄願撤國賠

管碧玲揭北市新創成績退步6名　「黃珊珊無法置身事外」

名嘴血氧掉到87「半夜吸不到空氣」　曝長新冠症狀：差點掰掰

立專案調查張善政　他轟農委會淪「打張總部」：國家機關民進黨化

美眾議員會晤蔡英文　送「大鳥柏德」1992年美國夢幻隊7號球衣

游錫堃拋「一邊一國鐵錚錚」　加拿大議員：更了解台灣這個國家

馬斯克要「台灣變特區」　邱國正：國軍目前絕不再買特斯拉

朴宰範粉「丟Bra上台」他秒披身上　中文喊：我朋友很帥..Cue出周湯豪

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

俄飛彈狂轟烏國引譴責　澤倫斯基：我們不害怕

陳時中自強市場拜票　王郁揚嗆：說謊騙子

小禎高EQ為Ella媽緩頰「太衰了吧」　「重現人妖之夜」...王思佳：要選出最像的！

鄭麗媛《爭鋒相辯》辯到法官睡著　李奎炯狂鬥嘴「換來一根手指」

妹子拍製麵過程被老闆捉弄　見麵條突甩面前嚇到抖一下

公牛突暴衝1歲兒險遭撞　德牧挺身救援擊退牛群

爸泳池邊休息被要求陪玩！　女兒狂潑水...他全身濕妥協

貓媽躺女兒身上求舔毛　見對方無動作就揮拳！

他嗆陳時中「嘲諷深蹲才是玩笑」　大讚蔣萬安：台北人就是愛這味

林錫耀認選情冷：基本盤民調算高　討厭民進黨氛圍沒形成

馮世寬確診！症狀輕微在家休養　明缺席立法院質詢

大巨蛋審查過了！北市拚明年春節完工、年中試營運　遠雄願撤國賠

管碧玲揭北市新創成績退步6名　「黃珊珊無法置身事外」

名嘴血氧掉到87「半夜吸不到空氣」　曝長新冠症狀：差點掰掰

立專案調查張善政　他轟農委會淪「打張總部」：國家機關民進黨化

美眾議員會晤蔡英文　送「大鳥柏德」1992年美國夢幻隊7號球衣

游錫堃拋「一邊一國鐵錚錚」　加拿大議員：更了解台灣這個國家

馬斯克要「台灣變特區」　邱國正：國軍目前絕不再買特斯拉

布雷克開始傳接球　談明年動向：我很願意回來統一獅！

牛樟芝大王涉直銷吸金20億　百人血本無歸...檢調大搜索約談14人

不想被送烏克蘭當砲灰！北韓男兒嚇到「脫北」　曝一個月賺不到千元

世界大學排名「台大退步74名」　校方回：凸顯要進步得更大更快

俄羅斯輸油管又洩漏！波蘭境內管線發現漏油點　官員：非蓄意破壞

50業者獲證認合格　台東縣旅宿取得108張國際認證

搜救犬年度考試開考！　全國53隊挑戰IRO國際評量檢測

男菸齡20年...右肺二度氣胸送醫　緊急手術才能呼吸

55歲況明潔組全新女團！　成員曝光超意外：找回城市少女的感動

遲來正義！法官判「渣男逼死具荷拉」賠180萬　歌迷淚：錢換不回她

高中生「跳遠剎不住」手腳慌亂　放棄掙扎慘摔原地躺下開睡XD

政治熱門新聞

即／周家鴻陳屍淡水河岸　行政院證實了

直擊／陳時中7:50站路口初體驗　內湖居民探頭痛罵

陳時中被棄保　選民竟然這樣投！最新民調曝

即／逢甲認定「論文仍屬原創」　許淑華回應了

快訊／兵役延長「4個月要補當兵？」　邱國正未否認：不用擔憂

即／許淑華遭爆論文抄襲案　逢甲大學調查結果出爐

軍事訓練役的年次役男別擔心　邱國正：不管怎麼改「一樣4個月」

國慶收視蔡英文演說居冠　日本「橘色惡魔」網路封王橫掃百萬觀看

陳時中站路口拜票犯「這三大」禁忌　媒體人：政二代幕僚玩死老闆

蔡英文宣示打假訊息　柯文哲一句話酸爆

快訊／稱4個月兵沒戰力　邱國正：1年才能訓練出戰鬥兵

行政院員工陳屍五股越堤道　行政院：全力協助家屬處理後事

蔣萬安、韓國瑜最快有望20日同框

大巨蛋審查過了　北市拚明年春節完工

更多熱門

相關新聞

全球都要台晶片　荷媒：張忠謀是民族英雄

全球都要台晶片　荷媒：張忠謀是民族英雄

台積電又被網友稱作護國神山，可能是美國協防台灣的最後一張王牌，創辦人張忠謀日前接受美媒訪問直言，台積電向全球提供晶片，若發生戰爭，一切都難逃被毀。荷蘭媒體也刊登專文，詳細描述了台積電對世界的重要性，直指張忠謀是民族英雄。

8歲男童被美洲獅咬破頭　爆頭縫200針

8歲男童被美洲獅咬破頭　爆頭縫200針

兩岸若統一　外媒：習近平想在台北辦遊行

兩岸若統一　外媒：習近平想在台北辦遊行

初體驗台灣釣蝦　韓網紅秒愛上

初體驗台灣釣蝦　韓網紅秒愛上

英情報首長：半導體實力難取代　台海出事衝擊全球

英情報首長：半導體實力難取代　台海出事衝擊全球

關鍵字：

游錫堃加拿大台灣

讀者迴響

熱門新聞

即／周家鴻陳屍淡水河岸　行政院證實了

有症狀戳鼻快篩都陰性　醫揭改挖這處：變陽性

五股水流屍是周家鴻！曾任蘇貞昌幕僚

京都橘高校老師來信致謝　感人全文曝

趕快領！台南2歲至未滿6歲幼兒防疫補貼千元

放任小孩哭鬧？新加坡餐廳這招讓家長氣瘋

即／槍砲+組織犯罪...連千毅二審重判7年

新北男身中10刀慘死　疑遭拖行痛苦掙扎

女兒猝死！單親爸趴冰櫃崩潰　募款「籌錢葬女」

直擊／陳時中7:50站路口初體驗　內湖居民探頭痛罵

新北男自製標籤高價低買　家樂福損失金額曝

開刀等1年！最難掛名醫　蝦皮推「專掛賣場」4千元

王力宏離婚躲1年「淒涼現況曝光」！苦吃老本度日

即／公車撞機車再衝上分隔島　騎士當場慘死

「準金鐘男配」陳家逵被爆婚內出軌、家暴　道歉前妻：一律概括承受

更多

最夯影音

更多
朴宰範粉「丟Bra上台」他秒披身上　中文喊：我朋友很帥..Cue出周湯豪

朴宰範粉「丟Bra上台」他秒披身上　中文喊：我朋友很帥..Cue出周湯豪
毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

俄飛彈狂轟烏國引譴責　澤倫斯基：我們不害怕

俄飛彈狂轟烏國引譴責　澤倫斯基：我們不害怕

陳時中自強市場拜票　王郁揚嗆：說謊騙子

陳時中自強市場拜票　王郁揚嗆：說謊騙子

小禎高EQ為Ella媽緩頰「太衰了吧」　「重現人妖之夜」...王思佳：要選出最像的！

小禎高EQ為Ella媽緩頰「太衰了吧」　「重現人妖之夜」...王思佳：要選出最像的！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面