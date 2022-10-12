荷蘭媒體：全世界都需要台灣晶片！　張忠謀是「民族英雄」

▲台積電創辦人張忠謀。（圖／記者李毓康攝）



記者張方瑀／綜合報導

台積電又被網友稱作護國神山，可能是美國協防台灣的最後一張王牌，創辦人張忠謀日前接受美媒訪問直言，台積電向全球提供晶片，若發生戰爭，一切都難逃被毀。荷蘭媒體也刊登專文，詳細描述了台積電對世界的重要性，直指張忠謀是民族英雄。

荷蘭媒體《新鹿特丹商報》（NRC）7日以「為何全世界都指望台灣晶片」為題，專文詳述台積電的重要性。文中指出，台積電在全球的主要客戶包含Sony、Apple、Nvidia等大廠，供應全球一半以上的晶片，還有90％的最先進晶片。

台積電更是台灣經濟的重要樞紐，據統計，台積電2021年的營收為540億美元，佔台灣GDP的近5％。曾在台積電工作的Jon Yu表示，台積電的工程師每年可輕鬆賺取8萬至9萬美元，還有豐厚的年度獎金，「對台灣來說，台積電就是每天的日常新聞，張忠謀是民族英雄，在台積電工作就像替國家服務，父母也會對此感到驕傲。」

被總統蔡英文稱作「矽盾」的台積電，也有著相當嚴格和特殊的企業文化。內部員工透露，所有進入公司內的員工或訪客，都不能帶有攝影功能的手機，他戲稱，只要看到提著強制性透明塑膠袋在竹科進出的人，就知道是台積電的員工。





▲台積電2021年的營收為540億美元，佔台灣GDP的近5％。（圖／達志影像／美聯社）



除此之外，為了防止公司的極機密資料外洩，攸關國防安危，公司內部的保密措施也相當嚴格，一名台積電前研究員透露，「我不知道其他部門在做些什麼，台積電對此有非常嚴格的規定，而且相關數據也非常敏感。」

張忠謀日前接受美媒CBS節目訪問，針對部分台灣人認為晶片能保護台灣免受中國國家主席習近平攻擊，他回應指出，「也許是敝公司供應很多晶片給世界，或許有人會克制、不動武，如果那個人的首要目標是經濟福祉，我認為他們會節制不攻打台灣。」張忠謀強調，「如果發生戰爭，台積電會被摧毀，所有一切都難逃被毀。」

►張忠謀：若發生戰爭 台積電會被摧毀

►「你來了，我們就打！」 德媒報導：台灣建造的隱形之盾

►美國兵推保護晶片！ 彭博：考慮協助撤離「台積電工程師」

20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》