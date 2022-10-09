周玉蔻復出再攻身世　陳時中反酸蔣萬安：不要牽拖

▲陳時中今天上午出席台北葫蘆寺建廟75周年九聖關渡宮會香大典。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

媒體人周玉蔻沉寂9天後復出，8日在臉書繼續追打國民黨台北市長參選人蔣萬安的身世，蔣萬安喊話，要綠營對手說明，是否認同周的低劣作法。不過，民進黨台北市長參選人陳時中9日受訪回應，蔣萬安不要牽拖，成年人就為自己的言論負責，自己跟周玉蔻都是個體。

陳時中今天出席台北葫蘆寺建廟75周年九聖關渡宮會香大典會後受訪說，「蔣委員這個習慣不好」，不要牽拖，成年人為自己的言論負責，有任何疑問可以問一下周玉蔻小姐，自己跟周玉蔻都是個體，自己對自己的言論負責；至於蔣批評陳是走向負面選戰的共犯？陳僅說，對於這種不是很理性的言論不再回應。

周玉蔻日前透過臉書再度質疑，蔣萬安接受訪問以及書中提到，幼稚園時在陳履安家中見過「曾祖母」宋美齡，但這位「蔣夫人」從蔣介石1975年4月5日去世後，當年9月15日就赴美國定居。1986年10月25日蔣介石百歲誕辰前，宋美齡才一度短暫回台。

周玉蔻指控，1978年12月26日出生的「小萬安」，自出生到6歲或7歲幼稚園畢業期間，宋美齡都不在台灣，她直言「你見到的是誰？記憶錯誤？還是編造故事說謊抬高身價？」