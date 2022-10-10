周玉蔻國慶滿血回歸！「直播來賓找他」被酸爆：霸氣加分

▲周玉蔻神隱多日復出了。（圖／記者屠惠剛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

媒體人周玉蔻沉寂多日，除了兩天前繼續追打蔣萬安身世，更在今天國慶日，回歸主持廣播節目《新聞放鞭炮》；不僅如此，她還請到網紅劉宇「四叉貓」當來賓，引起熱烈討論。

周玉蔻前段時間猛打蔣孝嚴陳年緋聞，不僅被前中國小姐張淑娟提告，還遭NCC開罰40萬元，淪為眾矢之的的她神隱多日，如今重出江湖戰力依舊不減。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在國慶日這天，周玉蔻回歸廣播節目《新聞放鞭炮》，並請到四叉貓當來賓，而下面也湧入粉絲留言，直呼「歡迎回來，保養得宜的女神蔻蔻」、「蔻蔻姐歡迎回歸本位」、「神清氣爽，歡迎女戰神回歸」。

▲她邀四叉貓上節目訪談。（圖／翻攝自YouTube／寶島聯播網）

不過，就有網友在PTT發文開嘲諷，笑虧「蔻蔻霸氣回歸，旁邊還有被偷窺的四叉，塔綠班8:00集合，感覺去按讚吧！陳時中身邊最重要的兩位女性，兩個女神...恭迎寇姐。」

而鄉民們也忍不住留言狂酸，「民進黨霸氣加分」、「又要加分了」、「這畫面太美」、「真的不敢看，放聲音就好了」、「這畫面太美」、「黨工竟然不敢來推，看來是沒用了」。

[內有折扣碼] 我就懶阿！6款「餐廳級調理包」水煮5分鐘開吃 再送晶華牛肉麵

[內有折扣碼] 智慧型刷毛「提醒換牙刷時機」 還有銀離子抗菌

[快速結帳超方便] 東風極柔三層衛生紙「1包不到18元」



[快速結帳超方便] 150抽兩層衛生紙「1包不到12元」 整年份買好買滿