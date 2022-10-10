　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

周玉蔻國慶滿血回歸！「直播來賓找他」被酸爆：霸氣加分

▲▼周玉蔻 王鴻薇 互罵 拉扯。（圖／記者屠惠剛攝）

▲周玉蔻神隱多日復出了。（圖／記者屠惠剛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

媒體人周玉蔻沉寂多日，除了兩天前繼續追打蔣萬安身世，更在今天國慶日，回歸主持廣播節目《新聞放鞭炮》；不僅如此，她還請到網紅劉宇「四叉貓」當來賓，引起熱烈討論。

周玉蔻前段時間猛打蔣孝嚴陳年緋聞，不僅被前中國小姐張淑娟提告，還遭NCC開罰40萬元，淪為眾矢之的的她神隱多日，如今重出江湖戰力依舊不減。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在國慶日這天，周玉蔻回歸廣播節目《新聞放鞭炮》，並請到四叉貓當來賓，而下面也湧入粉絲留言，直呼「歡迎回來，保養得宜的女神蔻蔻」、「蔻蔻姐歡迎回歸本位」、「神清氣爽，歡迎女戰神回歸」。

▲周玉蔻國慶滿血回歸。（圖／翻攝自YouTube／寶島聯播網）

▲她邀四叉貓上節目訪談。（圖／翻攝自YouTube／寶島聯播網）

不過，就有網友在PTT發文開嘲諷，笑虧「蔻蔻霸氣回歸，旁邊還有被偷窺的四叉，塔綠班8:00集合，感覺去按讚吧！陳時中身邊最重要的兩位女性，兩個女神...恭迎寇姐。」

而鄉民們也忍不住留言狂酸，「民進黨霸氣加分」、「又要加分了」、「這畫面太美」、「真的不敢看，放聲音就好了」、「這畫面太美」、「黨工竟然不敢來推，看來是沒用了」。

[內有折扣碼] 我就懶阿！6款「餐廳級調理包」水煮5分鐘開吃　再送晶華牛肉麵

[內有折扣碼] 智慧型刷毛「提醒換牙刷時機」　還有銀離子抗菌

[快速結帳超方便] 東風極柔三層衛生紙「1包不到18元」

[快速結帳超方便] 150抽兩層衛生紙「1包不到12元」　整年份買好買滿

►愛馬仕潤唇膏1499元！輕鬆擁有小橘盒　一抹滋潤又顯白

ET快訊
蔡英文國慶演說狂喊台灣46次！　提「中華民國」次數曝光
LIVE／國慶最大亮點！　橘色惡魔正式登場
全文／蔡英文國慶演說拋「四大韌性」　喊話北京：尊重台灣人民的
快訊／蔡英文：中華民國台灣是民主象徵　被摧毀是世界挫敗
快訊／蔡英文國慶演說！　預告疫後台灣不會風平浪靜
遊客大鬧蘭嶼被團滅！　登船離開「下一站地點曝光」
藝人遇國慶日全噤聲？　館長1句話戰翻
日本自由行明天解禁！　6大重點一次看：這款APP必下載

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「高端戰士」赴日有解！靠4招也能去　符合1條件還可省3500

飯店大缺人！　業者籲引進移工：沒人幫我們講話

周玉蔻國慶滿血回歸！「直播來賓找他」被酸爆：霸氣加分

客衝海底撈「伸手比愛心」拍抖音！網1關鍵傻眼戰翻　店員吐真心話

松山高中震撼教育「社團學長姐罵很兇」　校方：近年已改善

「橘色惡魔」有多猛？　律師驚揭「半空中演奏」實力：非常人水準

凶狠「魚虎」現蹤！台東活水湖清除泰國鱧　專家潛水活捉10尾

陳紫渝「國慶一張照」美出新高度！歪頭萌笑融化2萬人　潔哥也認證

國慶後發錢囉！2000元振興津貼發放日期確定　鎮民快備齊2物

搭高鐵送住宿！2人成行　爽住28家飯店「加時不加價」

婦掉5萬元急哭攔警求助　警載她一路追公車找回！

遊客鬧蘭嶼「亮刀還打人」　遭近百本地人暴打討公道

網紅砸600萬買「9個0門號」　當作投資：可能當傳家寶

「橘色惡魔」排練畫面曝！　熱情笑容＋整齊步伐超認真

Lulu發聲「遭指雙面大咖女星」　小S「造成困擾抱歉」還原真相

女兒錄影唬爛：三餐都我做　爸媽表情抽動不敢戳破謊言

白目爸狂搖吊橋　女兒嚇哭摔倒「墜入踏板空隙」

橘色惡魔登主題公園演奏　邊行進邊踏步「超整齊」

蘭嶼大亂鬥！台東20警支援　居民被移送：不能侵門踏戶

爸招手垂耳兔蹦跳入座　天天坐隔壁一起吃飯

「高端戰士」赴日有解！靠4招也能去　符合1條件還可省3500

飯店大缺人！　業者籲引進移工：沒人幫我們講話

周玉蔻國慶滿血回歸！「直播來賓找他」被酸爆：霸氣加分

客衝海底撈「伸手比愛心」拍抖音！網1關鍵傻眼戰翻　店員吐真心話

松山高中震撼教育「社團學長姐罵很兇」　校方：近年已改善

「橘色惡魔」有多猛？　律師驚揭「半空中演奏」實力：非常人水準

凶狠「魚虎」現蹤！台東活水湖清除泰國鱧　專家潛水活捉10尾

陳紫渝「國慶一張照」美出新高度！歪頭萌笑融化2萬人　潔哥也認證

國慶後發錢囉！2000元振興津貼發放日期確定　鎮民快備齊2物

搭高鐵送住宿！2人成行　爽住28家飯店「加時不加價」

花2萬4叫到「牙齒黑應召妹」　他反悔搶回現金！挨告下場曝

鄧紫棋被大陸節目騙！　7400萬酬勞「拖6年都沒收到」

張麗善減輕雲林68億負債怎辦到　讓總統喊輔選劉建國20次

茶博千人茶會吸2000茶粉　農糧署：本屆業績可望達歷屆最高2億元

C羅終打破進球荒！解鎖職業生涯第700顆俱樂部進球　史上第一人

直擊／總統府頂樓「狙擊手」現身！　國慶高規格維安

國慶連假最後1天　恆春北上車流尖峰時刻曝！警籲走替代道路

「高端戰士」赴日有解！靠4招也能去　符合1條件還可省3500

TOYOTA「大改款7人休旅」將登場！換上新平台＆油電動力

獨／豪宅「雙十埋伏」！高市府對面高樓曬國旗　陳其邁回應了

台中騎士遇阿姨「高速壓車過彎」　姿勢不輸車手！網笑：拓海老媽

生活熱門新聞

正妹大胃王大走樣　粉絲嚇傻：她怎麼了

2000元振興津貼發放日期確定　鎮民快備齊2物

飯店驚見30隻腳巨型怪蟲！網曝真實身分

越晚越冷明探16℃　恐「秋颱台附近迴轉」時間曝

這行業月薪破10萬！過來人：一堆年薪破百

快訊／清晨連2震！　最大規模4.3、震度4級

10年沒見要借錢　她直罵讓網稱快

新竹棒球場整修逾2個月！他伸手一摸罵爆

「橘色惡魔」有多猛？　律師驚揭「半空中演奏」實力

他送回收阿婆40公斤廢銅線！聽一句話心寒

橘色惡魔登場　每步精確到62.5cm

水煎包店掛「超誠實」紅布條　網一看懂了

同事訂飲料都不揪她　老鳥「1原因」反讚好

需要人陪！這3星座「最怕孤獨寂寞冷」

更多熱門

相關新聞

「橘色惡魔」有多猛？　律師驚揭「半空中演奏」實力

「橘色惡魔」有多猛？　律師驚揭「半空中演奏」實力

有「橘色惡魔」稱號的日本京都橘高校吹奏部，應邀參與我國10月10日國慶大會演出。而「橘色惡魔」究竟有多猛，律師呂秋遠寫下長文，直言他們的意志力、韌性、團結度、向心力、硬實力，都讓人刮目相看。

陳紫渝「國慶一張照」美出新高度！

陳紫渝「國慶一張照」美出新高度！

35歲女墜落西子灣防波堤　摔斷右手幸運獲救

35歲女墜落西子灣防波堤　摔斷右手幸運獲救

毛嘉慶批國慶日　英文翻譯遭竄改？

毛嘉慶批國慶日　英文翻譯遭竄改？

周玉蔻復出再攻身世　陳時中反酸蔣萬安：不要牽拖

周玉蔻復出再攻身世　陳時中反酸蔣萬安：不要牽拖

關鍵字：

周玉蔻四叉貓國慶日新聞放鞭炮

讀者迴響

熱門新聞

正妹大胃王大走樣　粉絲嚇傻：她怎麼了

麥當勞「8大品項買1送1」今天限定刮

電梯壞了「2房1廳只賣228萬」地點曝光！

宜蘭民宿老闆國3墜落　頭顱破裂亡

勞退金一次領還月領？網曝長輩1選擇變很慘

公務員夫妻嗆加油員：我錶40萬能買妳的命

2000元振興津貼發放日期確定　鎮民快備齊2物

1F全用變頻家電　「帳單破2萬元」他傻眼

男娶越南妹太急求歡遭拒　怒告婚友社

飯店驚見30隻腳巨型怪蟲！網曝真實身分

越晚越冷明探16℃　恐「秋颱台附近迴轉」時間曝

這行業月薪破10萬！過來人：一堆年薪破百

藝人遇國慶日全噤聲？館長1句話酸爆

慈父被GPS導航到斷橋　墜谷慘死

陸軍超兇正妹掌旗「沒穿bra」！

更多

最夯影音

更多
婦掉5萬元急哭攔警求助　警載她一路追公車找回！

婦掉5萬元急哭攔警求助　警載她一路追公車找回！
遊客鬧蘭嶼「亮刀還打人」　遭近百本地人暴打討公道

遊客鬧蘭嶼「亮刀還打人」　遭近百本地人暴打討公道

網紅砸600萬買「9個0門號」　當作投資：可能當傳家寶

網紅砸600萬買「9個0門號」　當作投資：可能當傳家寶

「橘色惡魔」排練畫面曝！　熱情笑容＋整齊步伐超認真

「橘色惡魔」排練畫面曝！　熱情笑容＋整齊步伐超認真

Lulu發聲「遭指雙面大咖女星」　小S「造成困擾抱歉」還原真相

Lulu發聲「遭指雙面大咖女星」　小S「造成困擾抱歉」還原真相

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面