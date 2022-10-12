謝國樑提鐵證澄清「金星事件」　籲基隆人抵制民進黨惡質選風

▲國民黨基隆市長參選人謝國樑在國民黨秘書長黃健庭的陪同下，召開「金星事件澄清及證據提供說明記者會」 。（圖／國民黨文傳會提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

國民黨基隆市長參選人謝國樑近期被綠營指控涉入億元借貸洗錢疑雲案，今（12）日上午在國民黨秘書長黃健庭與律師陪同下，召開「金星事件澄清及證據提供說明記者會」，針對金星事件完整詳細澄清，並提供多項證據，打臉民進黨從地方到中央一連串的烏龍爆料、抹黑造謠，並呼籲市民一起抵制這種惡質的選舉手段。

謝國樑強調，金星事件是自己於2016年卸任公職人員後，在民間企業工作所進行的商業行為，包含「我的少女時代」、「想見你」等知名的影視製作，都是自己卸任立委後在民間企業合法的投資行為，但民進黨卻一直故意用公務員的角度與身份來牽扯，今天特別提供這些由律師及會計師認證的文件，就是要打臉民進黨這段時間一連串荒謬離譜的烏龍指控。

黃健庭表示，今年選舉蔡政府政績乏善可陳，為挽救選情，又變本加厲的栽贓、污衊，甚至動用國家機器，配合特定媒體，用假新聞、假報導，並發動網軍側翼推波助瀾，用「奧步一條龍」方式對國民黨候選人抹黑、抹紅、抹黃。對於民進黨帶頭敗壞選風，國民黨給予最嚴厲譴責。

黃健庭強調，國民黨提名的每一位候選人都是清清白白、絕對禁得起檢驗，今天陪同謝國樑出席，代表國民黨中央百分之百信任謝國樑。這次的大選不止要選出優質的縣市長，也是「善良對邪惡、清白對抹黑」的對決，呼籲選民以選票支持善良戰勝邪惡、支持清白戰勝抹黑。

謝國樑表示，金星事件對於自己來說是一個清清楚楚、清清白白、坦坦蕩蕩的事件，所以一開始便用很輕鬆的想法來面對，但是沒想到這段期間卻遭到民進黨鋪天蓋地的造謠抹黑，硬是要把白的說成是黑的，把沒有沒事情說成是有的，呼籲市民朋友一起抵制民進黨這種惡質的選舉手段，還給國人一個乾淨優質的選風。

律師陳宗豪指出，金星的借貸事件將分四個部分來進行說明。首先，針對金星公司與林冠百（盛元澤）的借貸行為，當時雙方確實於107年7月4日有簽訂一份貸款協議書，其中包含貸款金額、貸款利率、貸款期間及擔保品等皆完整記錄在協議書中；除此之外，在協議書的附表中，更確實載明借貸的金額來自三家公司，並且清楚註明三家公司的分配比例，這份契約也在相關調查中提供予司法機關參考，因此合約書完全具有法律效益。

其次，金星公司交付給林冠百（盛元澤）借貸款項的時間是107年7月4日，分別由VANTAGE METRO LIMITED（益都有限公司）、ALL-ASPECT ENTERPRIDE LTD及金星公司各匯出231萬美金、89萬美金及300萬新台幣，共計320萬美金與300萬新台幣，匯出金額與協議書內容相符，並且有實際匯款單據可供證明。

再者，由於林冠百因為借貸行為股票被質押公告後，擔心被認定財務有困難，因此決定提前還款，並且於9月28日將返還款項匯到金星公司的帳戶。金星公司也在收到林冠百緩還款項後，陸續於同年10月及11月，依照3家公司借貸比例將款項匯款至3家公司，當時相關匯款資料也有單據可以佐證。林冠百更在償還完借貸本金後，於10月1日希望將400萬元貸款利息酌減100萬元，並以現金新台幣300萬元交付予公司財務處理。

最後結論，金星的借貸事件是一起單純的借貸行為，屬於民法474條第一項所稱的消費借貸契約，林冠百（盛元澤）在整個借款與還款過程中，也均有匯款單據可以證明金錢流向；而且依照媒體報導檢方對於林冠百涉嫌掏空的起訴書也已認定，謝國樑「並未參與犯罪」，在林冠百遭偵查過程中，謝國樑更從來沒有以「任何」身分傳喚，僅提供當時金星公司與林冠百（盛元澤）間的借貸資料給司法機關參考釐清。從起訴書中更可以明確得知，金星公司在收受林冠百返還借貸款項前並未知情林冠百的非法行為，也不清楚這筆還款是犯罪所得，因此依據刑法38-1條，檢察官也已認定金星公司為不知情的第三者，並沒有涉及任何違法行為。

