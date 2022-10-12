　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

謝國樑提鐵證澄清「金星事件」　籲基隆人抵制民進黨惡質選風

▲▼「金星事件澄清及證據提供」說明記者會 。（圖／國民黨文傳會提供）

▲國民黨基隆市長參選人謝國樑在國民黨秘書長黃健庭的陪同下，召開「金星事件澄清及證據提供說明記者會」 。（圖／國民黨文傳會提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

國民黨基隆市長參選人謝國樑近期被綠營指控涉入億元借貸洗錢疑雲案，今（12）日上午在國民黨秘書長黃健庭與律師陪同下，召開「金星事件澄清及證據提供說明記者會」，針對金星事件完整詳細澄清，並提供多項證據，打臉民進黨從地方到中央一連串的烏龍爆料、抹黑造謠，並呼籲市民一起抵制這種惡質的選舉手段。

謝國樑強調，金星事件是自己於2016年卸任公職人員後，在民間企業工作所進行的商業行為，包含「我的少女時代」、「想見你」等知名的影視製作，都是自己卸任立委後在民間企業合法的投資行為，但民進黨卻一直故意用公務員的角度與身份來牽扯，今天特別提供這些由律師及會計師認證的文件，就是要打臉民進黨這段時間一連串荒謬離譜的烏龍指控。

黃健庭表示，今年選舉蔡政府政績乏善可陳，為挽救選情，又變本加厲的栽贓、污衊，甚至動用國家機器，配合特定媒體，用假新聞、假報導，並發動網軍側翼推波助瀾，用「奧步一條龍」方式對國民黨候選人抹黑、抹紅、抹黃。對於民進黨帶頭敗壞選風，國民黨給予最嚴厲譴責。

黃健庭強調，國民黨提名的每一位候選人都是清清白白、絕對禁得起檢驗，今天陪同謝國樑出席，代表國民黨中央百分之百信任謝國樑。這次的大選不止要選出優質的縣市長，也是「善良對邪惡、清白對抹黑」的對決，呼籲選民以選票支持善良戰勝邪惡、支持清白戰勝抹黑。

▲▼「金星事件澄清及證據提供」說明記者會 。（圖／國民黨文傳會提供）

謝國樑表示，金星事件對於自己來說是一個清清楚楚、清清白白、坦坦蕩蕩的事件，所以一開始便用很輕鬆的想法來面對，但是沒想到這段期間卻遭到民進黨鋪天蓋地的造謠抹黑，硬是要把白的說成是黑的，把沒有沒事情說成是有的，呼籲市民朋友一起抵制民進黨這種惡質的選舉手段，還給國人一個乾淨優質的選風。

律師陳宗豪指出，金星的借貸事件將分四個部分來進行說明。首先，針對金星公司與林冠百（盛元澤）的借貸行為，當時雙方確實於107年7月4日有簽訂一份貸款協議書，其中包含貸款金額、貸款利率、貸款期間及擔保品等皆完整記錄在協議書中；除此之外，在協議書的附表中，更確實載明借貸的金額來自三家公司，並且清楚註明三家公司的分配比例，這份契約也在相關調查中提供予司法機關參考，因此合約書完全具有法律效益。

其次，金星公司交付給林冠百（盛元澤）借貸款項的時間是107年7月4日，分別由VANTAGE METRO LIMITED（益都有限公司）、ALL-ASPECT ENTERPRIDE LTD及金星公司各匯出231萬美金、89萬美金及300萬新台幣，共計320萬美金與300萬新台幣，匯出金額與協議書內容相符，並且有實際匯款單據可供證明。

再者，由於林冠百因為借貸行為股票被質押公告後，擔心被認定財務有困難，因此決定提前還款，並且於9月28日將返還款項匯到金星公司的帳戶。金星公司也在收到林冠百緩還款項後，陸續於同年10月及11月，依照3家公司借貸比例將款項匯款至3家公司，當時相關匯款資料也有單據可以佐證。林冠百更在償還完借貸本金後，於10月1日希望將400萬元貸款利息酌減100萬元，並以現金新台幣300萬元交付予公司財務處理。

最後結論，金星的借貸事件是一起單純的借貸行為，屬於民法474條第一項所稱的消費借貸契約，林冠百（盛元澤）在整個借款與還款過程中，也均有匯款單據可以證明金錢流向；而且依照媒體報導檢方對於林冠百涉嫌掏空的起訴書也已認定，謝國樑「並未參與犯罪」，在林冠百遭偵查過程中，謝國樑更從來沒有以「任何」身分傳喚，僅提供當時金星公司與林冠百（盛元澤）間的借貸資料給司法機關參考釐清。從起訴書中更可以明確得知，金星公司在收受林冠百返還借貸款項前並未知情林冠百的非法行為，也不清楚這筆還款是犯罪所得，因此依據刑法38-1條，檢察官也已認定金星公司為不知情的第三者，並沒有涉及任何違法行為。
 

►超可愛「故事書＋兒童餐具組」849元！外出吃飯好方便、上學也能用

ET快訊
李燕突拋震撼彈「不會回去拍戲」　直播吐真心話
21歲女大生學校暈倒猝死！　單親爸趴冰櫃崩潰
快訊／0+7明上路！　自主防疫期間「探病4例外」一次看
快訊／「韓流」到台北市！　蔣萬安、韓國瑜最快20日同台
快訊／三級警告持續936天　旅遊建議明起調降至「二級」
快訊／1歲男童家中死亡！　前一天因感冒就醫
快訊／今+52338本土！創這波疫情次高　增37死
海盜船斷2半「90度垂直插地」！　金屬片重砸遊客頭
66歲阿北「4天沒出門」！　房東看監視器心酸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

遭酸抗中保台為吃香喝辣　她反擊：柯文哲花4萬公帑宴請陸企高層

謝國樑澄清金星案未涉洗錢　蔡適應批避重就輕：怎麼不跟檢調說？

蔡培慧：依台大標準許淑華就是抄襲　對逢甲結論「百思不解」

快訊／「韓流」吹到台北市！　蔣萬安、韓國瑜最快有望20日同框

陳時中站路口拜票犯「這三大」禁忌　媒體人：政二代幕僚玩死老闆

國慶講「一個兩區」挨批　馬辦反擊：綠民代詆毀國格

鄭運鵬上會期立院零提案+四度缺席　張善政送一句話

蔣萬安提「深蹲換乘」　苗博雅笑批：不就和韓國瑜愛情摩天輪一樣？

柯文哲挨批「對不起台北市民」　黃珊珊嗆：花敬群變陳時中總幹事

籲對手陣營勿踐踏學術專業　許淑華：再損個人和逢甲名譽將提告

朴宰範粉「丟Bra上台」他秒披身上　中文喊：我朋友很帥..Cue出周湯豪

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

俄飛彈狂轟烏國引譴責　澤倫斯基：我們不害怕

陳時中自強市場拜票　王郁揚嗆：說謊騙子

小禎高EQ為Ella媽緩頰「太衰了吧」　「重現人妖之夜」...王思佳：要選出最像的！

妹子拍製麵過程被老闆捉弄　見麵條突甩面前嚇到抖一下

鄭麗媛《爭鋒相辯》辯到法官睡著　李奎炯狂鬥嘴「換來一根手指」

爸泳池邊休息被要求陪玩！　女兒狂潑水...他全身濕妥協

公牛突暴衝1歲兒險遭撞　德牧挺身救援擊退牛群

Ella媽留言「不是人妖吧」惹議　她急道歉...小禎暖回：別放在心上

遭酸抗中保台為吃香喝辣　她反擊：柯文哲花4萬公帑宴請陸企高層

謝國樑澄清金星案未涉洗錢　蔡適應批避重就輕：怎麼不跟檢調說？

蔡培慧：依台大標準許淑華就是抄襲　對逢甲結論「百思不解」

快訊／「韓流」吹到台北市！　蔣萬安、韓國瑜最快有望20日同框

陳時中站路口拜票犯「這三大」禁忌　媒體人：政二代幕僚玩死老闆

國慶講「一個兩區」挨批　馬辦反擊：綠民代詆毀國格

鄭運鵬上會期立院零提案+四度缺席　張善政送一句話

蔣萬安提「深蹲換乘」　苗博雅笑批：不就和韓國瑜愛情摩天輪一樣？

柯文哲挨批「對不起台北市民」　黃珊珊嗆：花敬群變陳時中總幹事

籲對手陣營勿踐踏學術專業　許淑華：再損個人和逢甲名譽將提告

經長王美花應邀美智庫演講　半導體三大產業籌組台美夢幻隊

連千毅二審判7年高調喊捐500萬　出庭曾哭窮「月入5萬」

台東縣環教中心「二手玻璃瓶的循環經濟」講座　即日開放報名

林口「福林幼兒園」無奈停辦　3億求售610坪校地

韓國5月開放12歲以上使用倍拉維　羅一鈞：台灣用藥標準更寬鬆

林韋君穿比基尼做高階瑜珈！「師級練法」網看傻：肋骨被撐開長這樣

兒科急診擠爆！醫示警1病毒超猖獗　「兒童間易傳開」嚴重會咳到吐

做愛這體位最棒！研究曝：男生可消耗211卡　難度超級高

莽女4度闖火鍋店「叫主管出來」　激動原因曝！討不成公道反賠錢

BMW夢幻車牌來了！20付號牌3千元起搶標　10／31起限時3天　

新北女橫越馬路　水泥車綠燈起步當場輾過！她慘死血泊畫面曝

政治熱門新聞

即／周家鴻陳屍淡水河岸　行政院證實了

直擊／陳時中7:50站路口初體驗　內湖居民探頭痛罵

陳時中被棄保　選民竟然這樣投！最新民調曝

快訊／兵役延長「4個月要補當兵？」　邱國正未否認：不用擔憂

即／逢甲認定「論文仍屬原創」　許淑華回應了

即／許淑華遭爆論文抄襲案　逢甲大學調查結果出爐

國慶收視蔡英文演說居冠　日本「橘色惡魔」網路封王橫掃百萬觀看

軍事訓練役的年次役男別擔心　邱國正：不管怎麼改「一樣4個月」

蔡英文宣示打假訊息　柯文哲一句話酸爆

行政院員工陳屍五股越堤道　行政院：全力協助家屬處理後事

自衛反擊第一擊後就開戰？　邱國正：對！就接招了

韓國瑜昔成禁忌今又刮旋風　媒體人曝一關鍵

2024總統大選有機會？　媒體人：侯友宜將靠「這4個字」成功翻轉

蘇貞昌也「撩妹」？　幕後功臣是他們

更多熱門

相關新聞

林佳龍批市府不中立　新北：「成天潑髒水」豈有不擋的道理？

林佳龍批市府不中立　新北：「成天潑髒水」豈有不擋的道理？

民進黨立法院黨團今（12）日召開記者會質疑新北市長侯友宜把市政小編當自己競選總部的小編，逼迫基層公務員當競選打手，陷公務人員於不義。新北市府副發言人羅婉庭回應，豈有成天被潑髒水卻不擋的道理？林佳龍「看到黑影就開槍」，抹黑十多年來競競業業、深耕地方的侯友宜與市府團隊，把新北市民當跳板的行徑，才是令人瞠目結舌。

大巨蛋明年6月試營運？黃珊珊這樣說

大巨蛋明年6月試營運？黃珊珊這樣說

新北捷運工程局狂發稿批林佳龍政策　林競辦批：嚴重違反行政中立

新北捷運工程局狂發稿批林佳龍政策　林競辦批：嚴重違反行政中立

陳拜票太吵挨罵　黃：盡量不擾民

陳拜票太吵挨罵　黃：盡量不擾民

韓國瑜復出反幫催票　陳其邁回應了

韓國瑜復出反幫催票　陳其邁回應了

關鍵字：

2022九合一大選2022基隆市長謝國樑

讀者迴響

熱門新聞

即／周家鴻陳屍淡水河岸　行政院證實了

有症狀戳鼻快篩都陰性　醫揭改挖這處：變陽性

五股水流屍是周家鴻！曾任蘇貞昌幕僚

新北男身中10刀慘死　疑遭拖行痛苦掙扎

趕快領！台南2歲至未滿6歲幼兒防疫補貼千元

即／槍砲+組織犯罪...連千毅二審重判7年

放任小孩哭鬧？新加坡餐廳這招讓家長氣瘋

京都橘高校老師來信致謝　感人全文曝

直擊／陳時中7:50站路口初體驗　內湖居民探頭痛罵

新北男自製標籤高價低買　家樂福損失金額曝

王力宏離婚躲1年「淒涼現況曝光」！苦吃老本度日

陳時中被棄保　選民竟然這樣投！最新民調曝

開刀等1年！最難掛名醫　蝦皮推「專掛賣場」4千元

即／公車撞機車再衝上分隔島　騎士當場慘死

「準金鐘男配」陳家逵被爆婚內出軌、家暴　道歉前妻：一律概括承受

更多

最夯影音

更多
朴宰範粉「丟Bra上台」他秒披身上　中文喊：我朋友很帥..Cue出周湯豪

朴宰範粉「丟Bra上台」他秒披身上　中文喊：我朋友很帥..Cue出周湯豪
毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

俄飛彈狂轟烏國引譴責　澤倫斯基：我們不害怕

俄飛彈狂轟烏國引譴責　澤倫斯基：我們不害怕

陳時中自強市場拜票　王郁揚嗆：說謊騙子

陳時中自強市場拜票　王郁揚嗆：說謊騙子

小禎高EQ為Ella媽緩頰「太衰了吧」　「重現人妖之夜」...王思佳：要選出最像的！

小禎高EQ為Ella媽緩頰「太衰了吧」　「重現人妖之夜」...王思佳：要選出最像的！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面