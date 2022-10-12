空軍宿舍平房火警...男慘死浴廁　消防急救火「父竟說裡面沒人」

▲▼清水區一間空軍宿舍平房燒死跛腳男，但死者父親說詞反覆，竟說裡面沒人。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市清水區一處空軍磚造平房宿舍昨天下午4點多突然起火，80歲的呂姓屋主表示，可能是他利用電熱水器燒開水引起，還說裡面沒有人，消防員全力滅火時，呂男竟改口說「兒子還在裡面」，這時消防員在還有殘火時直接衝進屋找人，但全面搜尋都沒找到，後來在屋內最角落的浴廁發現已被燒死的兒子坐在地上，死者跛腳，疑似要往後面逃，無奈沒有後門，因而喪生火場。警方正在調查呂說詞反覆的原因。

警消人員昨天下午4點接獲報案，指清水區東山里神清路一處磚造平房起火，趕抵後立即拉線灌救，呂姓屋主表示，事發當時，他屋內正用電熱水器煮開水，人在屋外搬物品到車上，沒想到突然起火，被問及屋內有沒有人時，呂男回說沒有。

消防人員先全力滅火，直到火勢控制，呂男突然又說：「兒子還在裡面」，消防員嚇得趕緊衝進火場救人，呂男說，他兒子可能會在靠近大門的房間內，但消防員遍尋不著，連床底下都翻找過，都未見人影，於是一寸一寸往後仔細搜尋，結果發現呂45歲的兒子已被燒死在在沒有門的浴廁內。

據了解，死者坐在地上，面對馬桶，身體靠牆，身形還可辨識，至於詳細死亡原因，有待檢警進一步相驗確認。

該棟平房面積約20平方公尺，有酒精中毒、曾開過刀，導致行動不便的死者，研判是發現門口起火後，無法往前門逃，只好往後，但該屋子沒有後門，才造成死者無法逃出門外而喪命，至於呂男為何說詞反覆，延誤救人先機，是否有失智等相關精神方面疾病，以及起火原因，正由消防隊鑑識調查中。