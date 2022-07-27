放火燒死13人的被告可判死刑嗎？　台南地院國民法官模擬法庭開庭

▲台南地院7月25日至27日進行今年度第2場國民法官模擬法庭，以「放火燒死13人的被告可判死刑嗎？」展開精彩/司法攻防。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南地院7月25日至27日進行今年度第2場國民法官模擬法庭，以「放火燒死13人的被告可判死刑嗎？」展開精彩/司法攻防，檢辯雙方都必須竭盡心力獲得國民法官的同意票。

台南地院梁淑美庭長指出，本案被告張男是罹患癌症及慢性疾病者，在居住醫院2樓附設護理之家期間，因受病情影響而心情不佳，即於凌晨3時多，到醫院2樓婦產科護理站、當作倉庫的產房先後放火點燃後，逃離醫院，造成護理之家13名病患因濃煙嗆死，以及起火處物品燒損。

由於本案被告對於殺人既遂及放火未遂之犯罪事實均認罪，而檢察官起訴求處被告「死刑」，所以本案焦點即在「判生判死之辯論」，亦即要判斷被告是否符合「公民與政治權利國際公約」要求「非犯情節最重大之罪，……不得科處死刑……」的內容。此外，國民法官法第83條規定針對死刑之科處之規定，必須包含國民法官及法官雙方意見達2/3以上的同意，所以檢辯雙方都必須竭盡心力獲得國民法官的同意票。

本案由劉怡孜、陳欽賢、潘明彥等3位職業法官，以及6名國民法官、4位備位國民法官組成國民法官法庭，模擬開庭審理本件「縱火燒死13條人命的重大案件」。檢方由台南地檢署派出莊士嶔、紀芊宇、黃榮加檢察官，檢方並主張被告放火後即逃離現場，意識清楚且湮滅證物，並無自殺之客觀事實，放火動機是為了發洩情緒，而被告案發前並無憂鬱症之病徵，放火時有辨識違法及控制自我的能力，並無刑法第19條第2項之減輕事由，且本件為犯罪情節最重大之罪，並求處死刑；辯方則由台南地院林宜靜、陳香蘭兩位公設辯護人，以及法扶基金會陳慈鳳律師擔負起保障被告司法人權的重責大任，辯方並辯稱被告是因病厭世為了自殺而放火，且經鑑定結果也認為被告案發時因重度憂鬱症產生自殺意念，而致控制違法的能力顯著降低，有刑法第19條第2項之適用，而本案被告並無殺人的直接故意，且死亡病患中也有因護理之家人力、設備不足疏失造成死亡者，被告不符合情節最重大之犯罪，而請求判處有期徒刑10年，希能夠將被告從「死刑」中搶救回來。

面對「檢方求處死刑」強大壓力之下，身著「綠色法袍」的林宜靜公設辯護人發揮其近30年擔任公設辯護人的功力，力戰三位披著「代表正義的紫色法袍」的檢察官，絲毫不落下風，交互詰問證人時，更是不放過任何細節，結合現場圖、監視錄影截圖等資料製作簡單易懂的畫面，讓國民法官相信辯方的主張，希望能夠為被告爭取最有利的判決；法扶基金會陳慈鳳律師在科刑辯論時，先陳述：被告又老又病，也沒有錢請律師，所以今天來為被告辯護的都是「不用花錢的公設辯護人與法扶律師」，並一一闡述被告「罪不至死」、「所犯不符合情節最重大之犯罪」等理由，為被告尋找一線生機。本案兩位公設辯護人及法扶律師的用心與表現，堪認已足以保障本案被告的司法人權。

評議時，審判長特別說明台南地院國民法庭依司法院之規劃，新增兩項科技設備，其一是「錄影回放系統」，亦即審理庭期全程錄音及錄影，想看哪一段，都可以馬上找到並播放，讓國民法官不會在無法確認某個證人證言前就倉促做出裁判；其二是「語音辨識系統」，亦即國民法官只要記著「法庭上的某某人」，在某時某分被詢問，評議時也可立即找到該段筆錄來閱讀，不至於錯記，讓國民法官可以安心做出判斷。本件最終評議結果，國民法官法庭考量被告身罹重病，但為了洩憤而放火，犯後經查獲時即認罪、造成建築物的毀損及13人死亡的嚴重情形，判決被告「犯殺人罪，處無期徒刑，褫奪公權終身，扣案之打火機1個沒收」。在評議過程中，就被告是否量處死刑，國民法官彼此間的想法互有不同，僅有一半人數（3人）認為應判處死刑，一半人數（3人）及職業法官（3人）認為不應判處死刑，而未能達到判處死刑應達全部人數2/3以上之門檻，故而再就無期徒刑的刑度討論，而最終達過半數同意而通過「判處被告無期徒刑」的結論。從判決結果來看，不用花錢的公設辯護人與法扶律師，確實完成將被告從「死刑」中搶救回來的艱困任務。